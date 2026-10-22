Los detenidos por el crimen en Nueva Pompeya tendrán distinta defensa: uno ya se negó a declarar

El homicidio ocurrió durante la madrugada de este jueves en Olazábal, entre Maipú y Libertad.

A la espera de la identificación del hombre asesinado esta madrugada en el barrio Nueva Pompeya por el que hay dos personas aprehendidas, debió postergarse la declaración de uno de ellos luego de que la defensa oficial le informara a la fiscal Constanza Mandagarán que tienen intereses encontrados.

El cuerpo de la víctima -identificado como David Omar Oliva Contreras- fue hallado tirado en la calle tras un llamado al 911 y presentaba heridas punzantes en el tórax y en el brazo izquierdo de acuerdo a la revisación que hizo personal del Same, que constató el deceso. No tenía documentación que permitiera identificarlo y nadie se acercó a consultar a la comisaría primera ni a Tribunales.

Las machas de sangre de la víctima, quien llevaba cocaína en sus bolsillos.

Fuentes judiciales aseguraron a 0223 que Claudio Maximiliano Pérez (41) se negó a dar su versión de los hechos ante la titular de la Unidad Funcional de Instrucción N° 4 y fue trasladado a la Unidad Penal N° 44 de Batán. En virtud del planteo recibido, se postergó para este viernes la presentación de Jorge Alejandro Salcedo (44) a la espera de que se entreviste con un defensor diferente.

Ambos sujetos fueron aprehendidos en un inmueble ubicado en Olazábal entre Maipú y Libertad tras la realización de un allanamiento de urgencia: en el lugar los investigadores secuestraron un cuchillo con presuntas manchas de sangre, prendas de vestir, un celular y dispositivos de grabación de las cámaras de seguridad.

Uno de los detenidos se negó a dar su versión de los hechos.

Tal como se informó, los primeros datos recabados por la investigación a partir del análisis de cámaras de seguridad permiten ver a la víctima ingresar a una vivienda junto a otro hombre. Minutos después, salió de espaldas mientras era sujetada del cuello, fue empujada contra un cantero y arrojada a la calle, recibió una patada y siguió caminando hasta caer a pocos metros del lugar.

La principal hipótesis por el momento plantea un conflicto relacionado con la compra venta de estupefacientes en el lugar: entre las pertenencias de la víctima encontraron 12 envoltorios con una sustancia identificada como clorhidrato de cocaína, con un peso total de 4,55 gramos.

Tanto Pérez como Salcedo registran varios procesos penales previos por infracción a la ley de estupefacientes, tenencia ilegal de arma de guerra, robos calificados, hurtos y lesiones leves, entre otros.

Los aprehendidos acuchillaron y golpearon a un hombre que a los metros cayó sin vida en medio de la calle.

“Ambos eran investigados en otras causas: uno de ellos había sido identificado en una investigación por robo y usurpación, vinculada a la sustracción de dinero y propinas de un comercio gastronómico. El otro había sido denunciado en una causa por amenazas y presunta estafa, tras un conflicto de convivencia en el que se denunciaron transferencias bancarias sin consentimiento y amenazas con un cuchillo”, informaron autoridades policiales.