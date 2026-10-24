Video sensible: así atropellaron al adolescente que sigue grave

El hecho quedó registrado por una cámara de seguridad de la zona.

El martes, en la zona del Puerto, tuvo lugar un trágico accidente que dejó como consecuencia a dos adolescentes heridos: uno de ellos continúa internado en terapia intensiva.

Por el hecho fue detenido el conductor, un hombre de nacionalidad china que, en un primer momento, se habría negado a realizar el test de alcoholemia y no hablaba español.

0223 tuvo acceso a las cámaras de seguridad de un comercio ubicado en la esquina de avenida Juan B. Justo y Bernardo de Irigoyen, en diagonal al lugar del hecho.

Las imágenes lograron captar el momento en que la camioneta gira hacia la continuación de la intersección y atropella a los jóvenes.

Tal como describieron vecinos y transeúntes que se encontraban en el lugar al momento del accidente, la camioneta blanca Nissan 4x4 conducida por el hombre dobló hacia la izquierda, en dirección a la calle Posadas, continuación de Bernardo de Irigoyen hacia el sur, y atropelló a los dos jóvenes, que estaban terminando de cruzar la calle.

Luego, la camioneta continuó en dirección a Posadas, pero cayó por una especie de barranco y quedó detenida entre unos pastizales.

En las primeras versiones del hecho se indicó que el conductor habría intentado escapar. Sin embargo, tras declarar con la asistencia de un traductor, el hombre sostuvo que el vehículo se le había ido.

Cómo sigue la causa

Hasta el momento, el conductor permanece detenido en el marco de una causa por lesiones culposas agravadas por la conducción imprudente de un vehículo con motor, calificadas por alcoholemia. Sin embargo, en diálogo con 0223, la madre de Dilan, el joven que continúa internado en terapia intensiva, contó que se enteró de que al conductor le habían concedido el arresto domiciliario y cuestionó esa decisión.

Al momento de la llegada de los efectivos policiales, el conductor habría opuesto resistencia y se habría negado a realizar el test de alcoholemia. Posteriormente, por pedido del fiscal a cargo de la causa, se realizaron estudios de sangre y orina que, según la información oficial, dieron resultado positivo.

Por otra parte, familiares de una de las víctimas relataron que pudieron averiguar que el hombre trabaja en una empresa de la ciudad y que esta se estaría haciendo cargo de los gastos de sus abogados. La situación generó malestar entre los allegados al adolescente.

El video fue aportado a 0223 por familiares de una de las víctimas, quienes consiguieron las imágenes por sus propios medios para esclarecer lo ocurrido. En ese contexto, cuestionaron la versión brindada por el conductor.

“Cruza la avenida, no hay semáforos, y cuando sube el pie para llegar al cantero central, la camioneta se va para el lado en donde estaba mi hijo. Conseguimos el video, fuimos como familia a buscarlo. Se ve que se baja y sale corriendo. Nada que ver con la declaración que dio”, comentaron en diálogo con 0223.

Dilan tiene 16 años y permanece internado con cuidados especiales.

Mientras la Justicia continúa con las pericias correspondientes para establecer la mecánica del hecho, Dilan, el adolescente de 16 años, permanece internado en el Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA), con pronóstico crítico. Según se informó, sufrió un traumatismo de cráneo, un hematoma en la cabeza, un golpe en el tórax y una lesión en uno de sus pulmones.