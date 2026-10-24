A 45 minutos de Mar del Plata: el solitario pueblo de 30 habitantes, sierras y estancias de época

La idea es disfrutar de un entorno campestre sin alejarse tanto de la costa.

A tan solo 37 kilómetros de Mar del Plata se encuentra Las Piedritas, un solitario pueblo rural ubicado en el partido de General Alvarado. Emplazado en una zona serrana cercana a Balcarce y Comandante Nicanor Otamendi, este pequeño poblado de apenas 30 habitantes funciona como una escapada de cercanía para quienes buscan tranquilidad, historia y paisajes de campo sin alejarse demasiado de la costa.

Cómo es y dónde queda el paraje Las Piedritas

El corazón de la localidad está marcado por la antigua Estancia Las Piedritas, un casco histórico rodeado de arboledas centenarias y construcciones de época que reflejan los orígenes agropecuarios del sudeste bonaerense. Aunque la propiedad es privada, su arquitectura exterior y su entorno natural forman parte del patrimonio visual de la región, atrayendo a visitantes interesados en la fotografía de paisajes rurales y la historia regional.

Las Piedritas se puede recorrer en un solo día.

Al estar situado sobre el sistema de Tandilia, el entorno del pueblo ofrece ondulaciones, valles y formaciones rocosas que quiebran la monotonía de la llanura pampeana. Esta geografía convierte a los caminos rurales del sector en un circuito frecuentado por deportistas que realizan recorridos de cicloturismo y caminatas, conectando las localidades de la zona a través de senderos flanqueados por campos sembrados y vegetación nativa.

La cercanía con otros puntos turísticos permite complementar la visita con recorridos hacia Comandante Nicanor Otamendi, famosa por su tradición gastronómica y su histórica estación ferroviaria. Asimismo, los caminos vecinales comunican de forma directa con la zona rural de Chapadmalal y las rutas que conducen hacia Balcarce, permitiendo armar itinerarios de medio día o fin de semana completo en la franja serrano-costera.

Apenas unas pocas casas forman parte del poblado.

Para acceder desde la ciudad de Mar del Plata se calcula un trayecto de aproximadamente 45 minutos en auto hacia el sudoeste. El viaje se realiza saliendo por la prolongación de la Avenida Antártida Argentina o a través de la Ruta Provincial 88, tomando luego los desvíos consolidados que se adentran en el sector de sierras y conducen directamente al acceso principal de Las Piedritas.