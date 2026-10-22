"No hablaba una palabra en español": cómo sigue la causa por el choque a dos adolescentes

El siniestro ocurrió en la zona del puerto y hay dos adolescentes heridos.

Un grave accidente ocurrido el martes por la tarde en la zona del Puerto dejó a un adolescente de 17 años internado en terapia intensiva y a una joven de 16 con lesiones. Por el hecho, quedó detenido el conductor de una camioneta 4x4, un ciudadano de origen chino. En un primer momento, trascendió que habría intentado escapar y que terminó cayendo por un barranco.

El siniestro ocurrió en la intersección de la avenida Juan B. Justo y Bernardo de Irigoyen, cuando, por causas que aún son materia de investigación, una camioneta Nissan 4x4 atropelló a dos adolescentes que cruzaban la calle. Ambos fueron trasladados por personal de emergencias al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA). La joven de 16 años recibió el alta médica, mientras que el adolescente de 17 permanece internado con pronóstico reservado.

Tras el impacto, el conductor continuó circulando por la calle Posadas, continuación de Bernardo de Irigoyen, hasta que cayó por una especie de barranco y quedó atrapado entre los pastizales. Según los primeros informes policiales, el hombre se habría resistido al procedimiento y no contaba con licencia de conducir.

Según informaron a 0223, el conductor se negó a declarar inicialmente. Sin embargo, posteriormente, con la asistencia de un traductor debido a que no habla español, sostuvo que no había intentado escapar, sino que “se le fue la camioneta”. Sobre el accidente en sí, no realizó declaraciones.

Además, durante el procedimiento inicial, el hombre se había negado a someterse al test de alcoholemia. Ante esa situación, el fiscal Germán Vera Tapia ordenó una extracción compulsiva de sangre y orina, que arrojó resultado positivo, según la información oficial.

La causa fue caratulada como lesiones culposas agravadas por la conducción imprudente de un vehículo con motor, calificadas por alcoholemia.

Por último, el fiscal señaló que el conductor no contaría con una licencia de conducir argentina, aunque confirmó la existencia de una licencia china que se encontraba en proceso de ser trasladada a la fiscalía.

Mientras tanto el juez de Garantías autorizó la detención momentánea del sujeto.