Se incendió su casa mientras dormía y necesita ayuda para reconstruirla

Perdió herramienta, su moto, y parte de la casa.

Un voraz incendio ocurrió el martes 20 de octubre en el barrio General Pueyrredon con consecuencias que, si bien no fueron fatales para sus moradores, resultaron graves en cuanto a las pérdidas materiales.

Marcos, el dueño de la casa, estaba durmiendo cuando las llamas interrumpieron su descanso.

La vivienda, ubicada en Osvaldo Magnasco al 2600, sufrió importantes daños a raíz del incendio, que destruyó parte de las herramientas de Marcos y su moto, elementos que utilizaba para trabajar. El dueño del inmueble trabaja como chofer de aplicacion y también hace muebles de madera.

Según las primeras hipótesis, el incendio podría haberse originado por un desperfecto en la moto, que se encontraba dentro de la casa. Sin embargo, todavía no se pudo determinar el origen del fuego.

Marcos estaba durmiendo al momento del hecho y, por eso, no pudo identificar con exactitud cómo comenzó el incendio.

Ante las importantes pérdidas materiales, familiares y amigos impulsaron una campaña solidaria para ayudarlo a recuperar parte de los elementos dañados y reconstruir su vivienda.

Para eso, apelan a la colaboración de quienes puedan aportar materiales de construcción, herramientas o cualquier otro tipo de ayuda.

Quienes deseen colaborar económicamente pueden hacerlo a través del alias 255255, a nombre de Marcos Javier Gándara. También pueden comunicarse al 2235556197.





