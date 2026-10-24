Tensión por un intento de usurpación: los vecinos ayudaron a la Policía a encontrar a los sospechosos
El hecho ocurrió en el barrio Ameghino Florentino, donde una pareja habría instalado una casilla en un terreno de la zona. Los vecinos advierten sobre los riesgos de los pastizales altos y piden que se mantenga el lugar.
Por Redacción 0223
PARA 0223
Una situación insólita se vivió en el barrio Ameghino Florentino, donde los vecinos alertaron a la Policía por un presunto intento de toma de un terreno. Sin embargo, cuando los efectivos llegaron al lugar, la altura de los pastizales dificulto la búsqueda y tuvieron que recurrir a los propios residentes para localizar a las personas involucradas.
Según relataron los vecinos, una pareja había instalado una casilla precaria en un sector de Avenida Libertad y Madariaga. Aseguran que los habían visto circular por el barrio durante los días previos y que, de un momento a otro, levantaron la estructura en el terreno.
La situación generó preocupación entre los vecinos, que aseguran desconocer quién es el dueño del predio y reclaman que se realicen tareas de mantenimiento en la plazoleta. Según señalaron, el pasto lleva meses sin cortarse y la vegetación alta dificulta la visibilidad en la zona.
"Es un peligro para nosotros y esos pastos altos fomentan que puedan pasar desapercibidos", comentaron a 0223
Además, sostienen que los pastizales son utilizados para ocultar elementos robados de obras en construcción. Según indicaron, en distintas ocasiones las cámaras de seguridad de los vecinos registraron a personas que escondían materiales entre la vegetación.
Ante este panorama, los vecinos piden que se refuercen las tareas de mantenimiento de estos terrenos para mejorar la visibilidad y evitar que los pastizales se conviertan en un lugar donde las personas puedan ocultarse sin ser vistas.
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