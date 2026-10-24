Tensión por un intento de usurpación: los vecinos ayudaron a la Policía a encontrar a los sospechosos

Cuando la policía llegó no los encontraban por el tamaño de los pastos.

Una situación insólita se vivió en el barrio Ameghino Florentino, donde los vecinos alertaron a la Policía por un presunto intento de toma de un terreno. Sin embargo, cuando los efectivos llegaron al lugar, la altura de los pastizales dificulto la búsqueda y tuvieron que recurrir a los propios residentes para localizar a las personas involucradas.

Según relataron los vecinos, una pareja había instalado una casilla precaria en un sector de Avenida Libertad y Madariaga. Aseguran que los habían visto circular por el barrio durante los días previos y que, de un momento a otro, levantaron la estructura en el terreno.

La situación generó preocupación entre los vecinos, que aseguran desconocer quién es el dueño del predio y reclaman que se realicen tareas de mantenimiento en la plazoleta. Según señalaron, el pasto lleva meses sin cortarse y la vegetación alta dificulta la visibilidad en la zona.

"Es un peligro para nosotros y esos pastos altos fomentan que puedan pasar desapercibidos", comentaron a 0223

Además, sostienen que los pastizales son utilizados para ocultar elementos robados de obras en construcción. Según indicaron, en distintas ocasiones las cámaras de seguridad de los vecinos registraron a personas que escondían materiales entre la vegetación.

Ante este panorama, los vecinos piden que se refuercen las tareas de mantenimiento de estos terrenos para mejorar la visibilidad y evitar que los pastizales se conviertan en un lugar donde las personas puedan ocultarse sin ser vistas.