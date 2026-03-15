El sueño de un joven miramarense que representará a Argentina en el mundial de la paella

En lo que va del año, más de 1500 paellas pasaron por las manos del cocinero que se desempeña en un destacado restaurante de Chapadmalal.

El próximo 25 de marzo, la ciudad de Piriápolis, en Uruguay, será sede de una de las rondas clasificatorias latinoamericanas del World Paella Day, el certamen internacional que cada año reúne en Valencia a algunos de los mejores cocineros del mundo especializados en ese plato.

En esta edición habrá un nombre que genera especial expectativa: Patrizio D’Osualdo, un joven cocinero de apenas 19 años se convertirá en el competidor más joven en la historia del World Paella Day.

Nacido en Buenos Aires pero criado en Miramar desde los 4 años, creció en una familia gastronómica. Su padre es chef, y desde muy chico el mundo de la cocina fue parte natural de su vida. Además, su camino tomó una dirección decisiva cuando se sumó al equipo del un reconocido restaurante ubicado en Chapadmalal.

Dese ese momento, D´Osualdo comenzó a especializarse en el manejo del fuego y la cocina de arroces. En el contacto directo con la intensidad del servicio, desarrolló una habilidad notable para cocinar arroz a fuego vivo y solo en lo que va del año, más de 1500 paellas pasaron por sus manos, una cifra que habla tanto de su entrenamiento como de su compromiso con una de las preparaciones más emblemáticas de la gastronomía española.

Esa experiencia lo posiciona hoy como uno de los cocineros argentinos con mayor práctica reciente en la elaboración de paellas, lo que es fundamental para una competencia donde cada detalle, desde el punto del arroz hasta el control del fuego, puede marcar la diferencia.

Una de las deliciosas paellas del joven que sueña ingresar a la competencia internacional en Valencia.

Su participación en el país vecino será especialmente significativa para Argentina, ya que será el único representante del país en estas rondas clasificatorias, donde competirán cocineros de distintos países de América Latina en busca de un lugar en la gran final mundial que se celebra cada septiembre en Valencia.

En esta instancia, el miramarense no estará solo. Lo acompañará nada menos que el reconocido chef Juani Kittlein, quien en 2022 logró el segundo puesto en el World Paella Day en Valencia, uno de los resultados más importantes para la cocina argentina en esta competencia. En esta ocasión, asumirá el rol de ayudante y mentor, acompañando a su discípulo en un desafío que combina juventud, talento y muchas horas frente al fuego.

Con solo 19 años, D´Osualdo llega a Piriápolis con el entusiasmo, el entrenamiento y la convicción de quien ya pasó por cientos de servicios y miles de arroces. En solo diez días comenzará su camino en el campeonato internacional. Y detrás de su paella no solo habrá fuego y arroz, sino que también estará el apoyo de una comunidad gastronómica que lo vio crecer y que hoy lo acompaña en este primer gran paso.