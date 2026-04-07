Como hace más de seis décadas, llega la tradicional Carrera de Carritos a Rulemanes

Habrá premios para los ganadores de las diferentes categorías y para el carrito mejor decorado.

La tradicional Carrera de Carritos a Rulemanes, organizada por el Oratorio Pequeño Mundo desde 1961, se llevará adelante este sábado a partir de las 11:30 en la sede del grupo situada en Matheu al 3349, entre Salta y Jujuy.

El objetivo de la competencia es disfrutar de una tarde distinta compartiendo con los niños y sus familias, y divertirse durante las distintas carreras que se llevarán adelante sobre la calle Matheu.

Para participar, las parejas de entre 6 y 12 años deben asistir con su propio carrito a rulemanes, el cual no puede contar con ruedas, y en caso de no cumplir con ese requerimiento, la organización les prestará uno para que puedan competir.

El precio de inscripción es de $10.000 por pareja y habrá premios para los ganadores de las diferentes categorías, al igual que para quien participe con el carrito mejor decorado.

Además, informaron que habrá servicio de buffet, tanto de almuerzo como de merienda, donde familias y corredores podrán restablecer las energías entre carrera y carrera.