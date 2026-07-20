Llega un imperdible evento gratuito para los amantes del café a Mar del Plata

Habrá productores internacionales, charlas para todos los niveles y competencias con participantes de distintos puntos del país.

La cuenta regresiva para la Mar del Plata Coffee Cup ya comenzó. El encuentro, que se realizará el próximo sábado y domingo de 10 a 20 en el Hotel Provincial con entrada libre y gratuita, reunirá a cafeterías, tostadores, productores y baristas de todo el país en una propuesta ideal tanto para especialistas como para quienes simplemente disfrutan de la bebida.

A pocos días del evento, uno de sus organizadores, Ignacio Ghirardelli (@nachocafetero), invitó a participar a "cualquiera al que le guste el café" y remarcó que "la comunidad del café es para todos", incluyendo "al que toma en su casa y se prepara un café batido o instantáneo".

Nacho Cafetero presentó cómo se desarrollará el evento.

En ese sentido, adelantó que durante las dos jornadas "habrá de todo" y se podrá "tomar y degustar café, y también comprar paquetes en grano de distintos orígenes y países". Además, destacó que se desarrollarán tres competencias de relevancia nacional, con la participación de baristas de distintos puntos de la Argentina.

Otro de los grandes atractivos será la presencia de productores de café de Colombia y Perú. Para Ghirardelli, se trata de un hecho inédito: "Es la primera vez que vienen tantos productores del exterior a un evento en Argentina", al tiempo que consideró que eso le dará un valor agregado a la propuesta.

Así será la agenda del sábado en la Mar del Plata Coffee Cup.

La programación también incluirá talleres y charlas destinadas tanto a quienes se acercan por primera vez al mundo del café de especialidad como a personas con experiencia. Además, habrá mesas de cata para aprender a distinguir un café de buena calidad de otro de menor nivel.

"La gente va a poder ir y aprender sobre eso. La entrada es directa, no hay que anotarse previamente, y será ideal para pasar un buen rato cafetero y combatir el frío de Mar del Plata con un rico café", explicó el organizador.

Habrá charlas, talleres y degustaciones en el evento que se celebrará este fin de semana.

Por otra parte, Ghirardelli señaló que las competencias entregarán "premios únicos". Los ganadores obtendrán un viaje de una semana con todo incluido a Colombia, que a su vez contará con una visita a la Federación Nacional de Cafeteros y un recorrido por fincas productoras.

Las competencias podrán seguirse en vivo, mientras el público recorre los stands de cafeterías, tostadores y productores. "Creemos que los profesionales del café de Mar del Plata están entre los mejores del país y queremos demostrarlo. No nos referimos solo a las cafeterías, sino también a los tostadores y a la gran variedad de profesionales que hay en el rubro. Todos ellos van a estar presentes. La ciudad es el faro del café en Argentina y lo vamos a demostrar", concluyó.