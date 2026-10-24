Brutal femicidio: un joven roció en nafta a su ex pareja y la prendió fuego

Marcela Adriana Gilbert, una mujer de 53 años que había sido rociada con nafta y prendida fuego por su ex pareja este viernes en una vivienda de Baradero, finalmente murió como consecuencia de las lesiones sufridas. Tras conocerse el deceso, la Justicia recaratuló la causa a "homicidio agravado (femicidio)”.

El acusado es un hombre de 27 años, de quien solo se difundieron sus iniciales P.R.A.W., ex novio de la víctima. La investigación está a cargo de la UFI Nº 8 de Baradero, fiscalía que integra el Departamento Judicial San Nicolás, con intervención del fiscal Hernán Granda, de acuerdo con información de El Norte.

El hecho ocurrió en un domicilio ubicado en Mitre 2031, en la mencionada ciudad del norte bonaerense. Personal policial llegó este viernes por la mañana a la propiedad luego de recibir un llamado al 911 por un incendio y encontró a la víctima con quemaduras en el torso y en las extremidades superiores e inferiores.

La mujer manifestó ante los efectivos que su ex había ingresado a la vivienda después de romper la puerta de acceso. De acuerdo con su relato, el hombre la roció con nafta, le prendió fuego y luego escapó a pie.

Una ambulancia la trasladó al hospital local y debido a la gravedad de las heridas, los profesionales dispusieron su derivación a un centro de mayor complejidad.

Mientras avanzaban las primeras actuaciones, efectivos policiales lograron aprehender al agresor como presunto autor del hecho. La investigación también permitió establecer la existencia de denuncias previas por violencia de género.

En la vivienda trabajaron Policía Científica y Bomberos, mientras los investigadores preservaron el lugar para realizar las pericias correspondientes.

Los grupos operativos también comenzaron a recibir declaraciones testimoniales y relevar cámaras de seguridad para reconstruir las circunstancias del ataque.

La causa había comenzado bajo una calificación de tentativa de homicidio y al confirmarse la muerte de Gilbert, la instructora de la UFI Nº 8, Dora Karina Marino, comunicó que, por disposición del fiscal Hernán Granda, las actuaciones debían recaratularse como femicidio.