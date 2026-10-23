El dólar sigue aumentando: ¿cómo cerró la cotización de la semana?

El dólar oficial registró cinco subas, tres de ellas consecutivas, en las últimas seis jornadas hábiles desde el viernes 16 de octubre. El mercado cambiario sigue atento al ritmo de compras de divisas del Banco Central (Bcra), que en el inicio de la semana exhibió una importante desaceleración respecto de jornadas previas.

Cuánto cotiza el dólar en Mar del Plata.

En Banco Nación, el dólar minorista trepó de $1445 a $1450 para la venta este viernes 23 de octubre. El tipo de cambio mayorista aumentó, por su parte, llegó hasta los $1.529 para la venta.

El dólar blue, en tanto, cotiza a $1565 para la venta y $1545 para la compra en las mayorías de las casas de cambio de la ciudad de Mar del Plata. El dólar CCL cerró a $1654, aumentando un 0,69% para la venta, y el MEP a $1563,90, también en alza.

Cómo terminó la semana para el dólar.

Fuerte suba del riesgo país: ¿cómo impacta en la economía?

El riesgo país mantuvo su tendencia alcista y alcanzó este viernes a los 707 puntos, un nivel de cierre que no registraba octubre del año pasado. El indicador que elabora JP Morgan sumó una unidad desde el cierre previo y operó a 707 puntos. A primera hora, había tocado las 717 unidades.

La suba del índice que mide la confianza de los inversores se ve impulsada por la caída de los bonos soberanos argentinos. Los globales recortaron hasta un 0,2% en el exterior, mientras los bonos cayeron hasta un 0,15%.

En lo que va del mes, el riesgo país avanzó un 16,5% y en lo que va del año acumula un alza de 23,8%.