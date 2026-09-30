Encontraron muerta a una mujer de 75 años en su casa: sospechan del vecino

En la ciudad de Resistencia, Chaco, una mujer de 75 años fue encontrada muerta en su domicilio ubicado en la intersección de las calles Julio Tort y Fortín los Pozos. La Policía arrestó a un joven de 28 años que solía ayudarla con mandados y otras tareas a cambio de alimentos.

El hallazgo se produjo tras un llamado al 911 que alertó por gritos de un hombre en la propiedad. Al llegar al lugar, los efectivos detuvieron a L. A. A. y constataron la presencia del cuerpo sin vida de la mujer, ordenando su traslado a la morgue judicial para los estudios correspondientes.

El fiscal de Género, Jorge Cáceres Olivera, señaló que aún no se puede determinar la causa de muerte y que la autopsia esclarecerá los hechos. Explicó que el detenido podría ser el autor material del fallecimiento y que ambos mantenían un vínculo no familiar. La mujer le brindaba comida al sospechoso, quien enfrenta problemas de consumo.

Familiares de la víctima comentaron que ella tenía problemas de salud y que la vivienda estaba desordenada, situación poco habitual en alguien muy ordenado. El fiscal planteó dos hipótesis: que el joven encontró a la mujer ya muerta y habría intentado robar objetos de valor, o que durante un intento de robo la mujer perdió la vida.

En relación con esta última versión, Cáceres Olivera agregó: “Puede que el fallecimiento se haya dado por una asfixia mecánica con una almohada que nosotros encontramos en el lugar”.

Durante la investigación, se secuestró un secador de ropa en un domicilio vinculado al joven detenido, aunque no se informó todavía la relación de este elemento con el caso.

El médico policial que examinó el cuerpo estableció inicialmente que se trataba de una muerte dudosa. Por disposición de la Fiscalía, el cuerpo fue trasladado a la morgue para realizar los estudios que determinarán la causa precisa del fallecimiento.

Además, los investigadores continúan con el análisis de cámaras de seguridad y la recopilación de registros fílmicos de la zona para reconstruir lo sucedido en la vivienda antes del hallazgo del cadáver.