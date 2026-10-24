Deudas, sexo y violencia: una noche de pasión terminó con una mujer acuchillada

Un brutal episodio de violencia y sexo pago estalló en una vivienda tras un severo conflicto financiero por deudas acumuladas.

Un joven chofer de aplicaciones de viajes fue aprehendido luego de protagonizar un altercado con dos trabajadoras sexuales a quienes les debía la suma de $250.000 pesos, en una discusión que escaló de los gritos al ataque armado y dejó a una de las mujeres hospitalizada con heridas en el cuello.

Cómo fue el brutal ataque contra una trabajadora sexual

La relación comercial entre el cliente y las mujeres se había extendido durante varias semanas, alcanzando montos elevados que provocaron reclamos persistentes por parte de las acreedoras.

Ante la falta de pago de los servicios prestados, una de las víctimas decidió retener el teléfono celular del agresor como garantía de cobro, desencadenando una feroz disputa física dentro del inmueble en el que se encontraban encerrados.

Las autoridades le impusieron al atacante una orden de restricción.

Durante la pelea, el hombre exigió la devolución de sus pertenencias y atacó a la joven de 20 años con un arma blanca, causándole una seria lesión en la zona cervical.

Tras el ataque, la víctima fue trasladada de urgencia al Hospital Regional para recibir asistencia médica, mientras que el agresor se retiró del lugar con las manos ensangrentadas antes de ser localizado y detenido por efectivos policiales en un operativo posterior.

La investigación judicial derivó en una audiencia donde la fiscalía solicitó formalizar la detención por el delito de lesiones graves. Sin embargo, la defensa del imputado fundamentó el pedido de excarcelación argumentando que la mujer afectada ya había recibido el alta médica y que la calificación legal del hecho permitía transitar el proceso judicial en libertad bajo pautas de conducta estrictas.

La víctima terminó recibiendo el alta médica a las pocas horas.

Finalmente, el juez de Control y Garantías otorgó la libertad al acusado, imponiéndole una orden de restricción perimetral de 1.000 metros respecto de la víctima y los testigos por un plazo de seis meses. El fallo judicial exige además la comparencia periódica del imputado ante la comisaría correspondiente, mientras avanza la instrucción para determinar las responsabilidades penales definitivas por el sangriento hecho.