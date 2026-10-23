Macabra maldición: chocó en la misma ruta que su papá y murió siete años después

Un trágico accidente de tránsito registrado sobre la Ruta Nacional 3 volvió a conmocionar a la provincia de Tierra del Fuego tras confirmarse el fallecimiento de Santiago Fiocchi, un reconocido empresario de 38 años. La víctima fatal viajaba de manera solitaria a bordo de una coupé Toyota 86 GR cuando, por causas que aún se intentan establecer, perdió el control del rodado y volcó de forma violenta sobre el trazado vial que une las localidades de Río Grande y Tolhuin.

Cómo fue el brutal choque en el que murió un empresario

El siniestro vial ocurrió a la altura del kilómetro 2.868, en las inmediaciones de la estancia San Luis, dentro de un tramo recto que presentaba condiciones óptimas de visibilidad y transitabilidad. Según los primeros peritajes de la Policía provincial, sobre el asfalto quedaron marcadas las huellas de una maniobra de frenado repentino hacia la banquina de tierra, donde el automóvil despistó y comenzó a dar múltiples vuelcos a lo largo de un descampado.

El padre de la víctima falleció en la misma traza vial.

El automóvil deportivo terminó su marcha volcado sobre su lateral derecho a casi cien metros del punto inicial del despiste. Al arribar los servicios de emergencias médicas y las dotaciones de bomberos al lugar del hecho, constataron que el conductor yacía sin signos vitales en el habitáculo con el cinturón de seguridad colocado, por lo que las autoridades judiciales ordenaron la realización de la autopsia correspondiente para precisar las causas del deceso.

La tragedia desató un profundo impacto regional debido a la macabra coincidencia temporal y geográfica que atraviesa a la familia. Fiocchi se desempeñaba como titular de la firma Patagonia Maquinarias, cargo que había asumido en mayo del año 2019 tras el fallecimiento de su padre, Pablo Fiocchi, quien también perdió la vida a los 60 años al protagonizar un siniestro fatal exactamente sobre la misma traza de la Ruta Nacional 3.

La Policía pidió investigar el siniestro.

El juzgado de instrucción en turno inició las actuaciones de rigor para reconstruir la mecánica de la maniobra e investigar si existió la intervención de un segundo vehículo o la presencia de algún factor mecánico imprevisto. La noticia provocó muestras de dolor en el sector empresarial del sur patagónico, donde la compañía familiar opera con la comercialización de maquinaria pesada e insumos agrícolas en Tierra del Fuego, Santa Cruz y Chubut.