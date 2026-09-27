¡Círculo se queda! Pedro Fernández se vistió de héroe y el Papero seguirá en el Federal

El equipo de Duilio Botella le ganó la tanda de penales a Sol de Mayo y se queda en el Federal A por una temporada más.

Este domingo se disputó el encuentro desempate para evitar el descenso del Federal A y Círculo Deportivo consiguió la victoria para escribir una página más en su historia. El equipo de Duilio Botella tenía que ganar los últimos tres partidos para quedarse en el Federal y lo consiguió. Ganó los últimos dos de la revalida y hoy igualó 1-1 en los 120 minutos pero venció 2-0 a Sol de Mayo gracias a una actuación magistral de Pedro Fernández que atajó los cuatro penales que lanzó el equipo de Rio Negro.

El encuentro comenzó de manera perfecta para el elenco de Nicanor Otamendi ya que aprovechó una desatención de la defensa rionegrina a los siete minutos y por el sector izquierdo desbordó Bassani y tiró el centro atrás para que Vicente Barberini le empuje y ponga el 1-0.

Minutos más tarde el equipo de Galvan se adueñó de la pelota y a través de pelotas aéreas buscó el empate pero no tuvo la eficacia necesaria. Además se encontró ante un Pedro Fernández muy seguro bajo los tres palos.

En el arranque de la segunda parte el Papero tuvo algunas chances y el dominio de la pelota. La más clara antes de los primeros cambios la tuvo el 10. Bassani no dudó en rematar desde afuera del área pero la pelota se fue desviada y no le llevó problemas al arco de Torres.

Pero el equipo de Botella no consiguió mantener la ventaja. A los 70 llegó el esperado empate de Sol de Mayo. Vía pelota parada, Valdebenito tiró el centro al área y después de una serie de rebotes la terminó empujando Héctor Gabriel Morales para poner el 1-1 a veinte del final.

Sobre el final Círculo intentó llevarse el triunfo de manera agónica pero no lo consiguió y el encuentro se fue al tiempo extra.

Ya en la prorroga el equipo de Botella tuvo la más clara en los primeros 15 minutos. Sasso tiró el centro al área desde el sector izquierdo, la pelota quedó picando y apareció Campagnaro que la agarró de volea pero Leonardo Torres le achicó muy bien y evitó el segundo del Papero.

Mientras que en los segundos quince minutos de la prorroga fue más ida y vuelta pero la clara la tuvo Sol de Mayo a solo tres minutos del final. Quedó mal parada la defensa de Otamendi y tras un centro atrás no le pudo pegar de manera certera Valdebenito para anotar el tanto de la victoria. De esta manera el encuentro se fue a la definición de penales

Penales:

Valdebenito X

Barberini X

Pérez X

Martínez 0

Giménez X

Grahl 0

Dietz X

De esta manera Pedro Fernádez se vistió se héroe en los penales, atajó los cuatro penales que pateó Sol de Mayo y Círculo Deportivo seguirá en el Federal A por octavo año consecutivo. Mientras que el equipo de Rio Negro desciende tras ocho temporadas en la división.

Síntesis:

Círculo Deportivo (1): 1- Pedro Fernández, 2- Jano Martínez, 3- Simón Buscaglia, 4- Facundo Rojas, 5- Francisco Grahl, 6- Julián Vilchez, 7- Branco Castelli, 8- Leonardo Gómez, 9- Vicente Barberini, 10- Roberto Bassani, 11- Brian Cos. DT: Duilio Botella.

Sol de Mayo (1): 1- Leonardo Torres, 2- Jorge Scolari, 3- Tamir Ortiz, 4- Diego Zalazar, 5- Fabio Giménez, 6- Santiago Pérez, 7- Fernando Valdebenito, 8- Lucas Quilen, 9- Héctor Moreles, 10- Gabriel Otero, 11- Joaquín Solaliga. DT: Diego Galvan.

Resultado: 1-1 (2-0 penales)

Goles: 7' Barberini (C); 70' Morales (S)

Árbitro: José Sandoval

Estadio: "El Fortín"