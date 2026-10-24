Absolvieron al acusado de asesinar a un hombre de una paliza: "Los culpables están en libertad"

Gigena, de 40 años, fue brutalmente golpeado en la calle y murió quince días más tarde en el Hospital Interzonal General de Agudos (Higa).

Después de que Carlos Damián Arce, el único acusado por el crimen de Aníbal Gigena, fuera absuelto por decisión unánime, el padre de la víctima cuestionó el fallo judicial y denunció que, a pesar de la existencia de pruebas y de un testigo, no se hizo justicia por el asesinato de su hijo, ocurrido en 2022.

Una vez que el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 2 dio a conocer su decisión, el papá del hombre asesinado a golpes le contó a 0223 que junto a su esposa continuarán "firmes" y buscando "fortaleza en Dios" porque tienen nietos que criar "para seguir en la vida", y explicó que las pruebas del fiscal fueron dadas "como no válidas".

Carlos Damián Arce fue señalado como el presunto autor de la agresión y estuvo prófugo durante varias semanas antes de ser detenido.

En esa línea, cuestionó el sistema judicial y puso en duda la continuidad del pedido de justicia: "Para qué vamos a seguir si hay una persona que lo vio cometer el crimen. Los que también participaron salieron como testigos suyos. El fiscal -Fernando Berlingeri- hizo todo lo que podía hacer, aunque el anterior no. No se realizaron las pericias ni un montón de cosas", denunció.

Asimismo, Gigena advirtió que "la sociedad se tiene que cuidar de esta clase de gente porque siempre los malos son quienes pierden familiares y aquellos que realmente hacen las cosas bien". Y si bien aseguró que no guarda rencor "contra nadie", recalcó que la investigación no se desarrolló de manera correcta.

"Con un montón de pruebas y una persona que lo vio golpearlo y describió todo, consideraron que no había mérito. Vivimos en una Argentina donde no hay seguridad, en una Argentina sin justicia. No podemos remar contra la corriente", añadió el hombre, quien en el final subrayó que "los culpables están en libertad".

El Tribunal Oral en lo Criminal Nº 2 absolvió por unanimidad a Arce, quien era el único acusado por el crimen de Gigena.

Crimen de Gigena

Según la reconstrucción de la investigación, Gigena salió de su casa alrededor de las 2:30 del 18 de septiembre de 2022 para comprar cigarrillos en bicicleta. Durante esa salida fue brutalmente golpeado y lo encontraron inconsciente en la intersección de las calles Guanahani y Alejandro Korn. Debió ser trasladado al Hospital Interzonal General de Agudos (Higa), donde permaneció internado durante 15 días hasta que murió.

Arce fue señalado como el presunto autor de la agresión y permaneció prófugo durante varias semanas, más allá de los operativos realizados para localizarlo. Finalmente, fue detenido en una vivienda del barrio Villa Lourdes, durante una serie de allanamientos que tenían como objetivo encontrar a un adolescente investigado por haber herido de un disparo en una pierna a otro joven.

Aunque los jueces decidieron su absolución por unanimidad, continuará detenido en la Unidad Penal N° 15 de Batán en cumplimiento de otra condena por venta de estupefacientes.