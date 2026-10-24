Frutas contaminadas y con colorantes: levantaron puestos de venta ambulante en la ruta 2

Las frutas secuestradas representaban un riesgo para la salud de los consumidores.

En un operativo conjunto llevado a cabo por personal del Destacamento de Seguridad Vial e inspectores viales Chascomús, con la colaboración del Destacamento Vial Lezama, se realizaron controles sobre la venta ambulante en la ruta 2, en el tramo comprendido entre los kilómetros 93,5 y 139, en ambos sentidos de circulación.

La intervención estuvo precedida por tareas de relevamiento que permitieron detectar presuntas irregularidades en las condiciones de conservación y manipulación de los productos comercializados, principalmente frutas.

En el procedimiento constataron que la mercadería permanecía a la intemperie, oculta entre pastizales y expuesta a factores ambientales y a posibles fuentes de contaminación. Asimismo, advirtieron indicios compatibles con la aplicación de sustancias colorantes sobre algunos productos, circunstancia que deberá ser evaluada por las autoridades competentes.

Retiraron los puestos de venta ambulante de la ruta 2.

Según informaron, estas condiciones podrían representar un riesgo para la salud de los consumidores, debido a la posible exposición de los alimentos a tierra, insectos, animales y otros agentes contaminantes, especialmente cuando no se encuentran almacenados ni manipulados bajo condiciones higiénico-sanitarias adecuadas.

Durante las tareas también establecieron que el suministro de frutillas a distintos puestos estaría centralizado en una misma persona, quien presuntamente coordinaba el abastecimiento de los puntos de venta instalados a la vera de la ruta.

De acuerdo con las actuaciones previas, dicha persona habría sido notificada con anterioridad sobre la prohibición de desarrollar esta actividad comercial en ese sector de la ruta provincial N° 2, otorgándosele un plazo prudencial para retirar las instalaciones. Sin embargo, pese a la notificación, se habría constatado la continuidad de la actividad en forma irregular.

Las frutas podrían estar contaminadas y detectaron presencia de sustancias colorantes.

Como resultado del operativo, detectaron 15 puestos de venta ambulante y labraron infracciones por incumplimiento de la normativa municipal vigente. Además, decomisaron 360 cajones, frutas, 13 sombrillas, 17 banderines, 30 carteles y otros elementos utilizados para el desarrollo de la actividad.

El operativo se enmarca en las acciones conjuntas entre las fuerzas de seguridad y las autoridades municipales, orientadas a hacer cumplir la normativa vigente, prevenir riesgos para la salud pública y fortalecer la seguridad vial, evitando la instalación de puestos comerciales no autorizados en sectores de circulación vehicular.