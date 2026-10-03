Detienen a un chofer de colectivo en la ruta 2: discutió con una pasajera por la velocidad y estaba armado

La pasajera lo había empezado a filmar y enfureció. Foto: 0223.

Un chofer de colectivo de la línea 542 fue detenido en la madrugada del sábado en la ruta 2 después de que la Policía detectara que llevaba un arma de fuego entre sus pertenencias. Según consta en el informe oficial, en el procedimiento el hombre habría intentado quitarle el arma reglamentaria a un efectivo.

Todo empezó en la medianoche, cuando el personal de la Subcomisaría Estación Camet advirtió que el interno 133 del mencionado colectivo se encontraba detenido frente a la dependenciam mientras el conductor discutía con una pasajera. Según la Policía, la mujer manifestó que el chofer circulaba a alta velocidad y haciendo maniobras peligrosas, por lo que había empezado a filmarlo. Esa situación habría generado el enojo del conductor.

El chofer es un expolicía de la Bonaerense, desafectado de sus funciones. Tiene 28 años.

El conductor se mostró reticente ante la presencia del móvil policial y le brindó datos personales falsos a los efectivos. Tras corroborarlo, más adelante volvieron a detener la unidad frente al barrio El Casal, donde le solicitaron al chofer que descendiera para poder finalmente identificarlo.

Según el informe policial, el hombre mantuvo una actitud hostil y se negó a aportar la documentación, por lo cual se pidió apoyo. Durante el procedimiento, uno de los efectivos realizó un palpado superficial sobre las prendas del chofer y detectó que llevaba un arma a la altura de la cintura.

La Policía corroboró que el chofer les había dado datos falsos y volvieron a interceptar la unidad más adelante.

Cuando el policía intentó controlar la situación, el conductor intentó tomar el arma y luego habría intentado quitarle al efectivo la suya.

inalmente el hombre fue reducido y esposado. La Policía secuestró su revólver calibre .32 marca Long CTG, con cuatro municiones en el tambor. Más tarde, fue identificado como un expolicía de la Bonaerense, que se encontraba desafectado de sus funciones. Tiene 28 años.

La Policía secuestró su revólver calibre .32 marca Long CTG, con cuatro municiones en el tambor.

La Fiscalía de Flagrancia dispuso su aprehensión por el delito de portación ilegal de arma de fuego y ordenó el secuestro del revólver para las pericias correspondientes. Además, personal de Tránsito Municipal labró un acta por falta de licencia de conducir.