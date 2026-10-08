Camión fuera de control en ruta 2: despistó y terminó sobre el cantero central

El camión derribado sobre ruta 2 en cercanías de la localidad de Vivoratá.

Un camión marca Iveco despistó este jueves por la mañana en la ruta 2, a la altura del kilómetro 368, sobre los carriles de circulación en sentido hacia Mar del Plata. Como consecuencia del incidente, el vehículo terminó sobre el cantero central y ocupando parte del carril rápido de la carretera.

El hecho se registró alrededor de las 7:15. El conductor, único ocupante del camión, es un hombre mayor de edad que se encontraba lúcido al momento de ser asistido.

Una ambulancia de la localidad de Vivoratá, a cargo de la médica Correira, intervino en el lugar y trasladó al conductor por prevención.

Según se informó, no hubo terceros involucrados en el despiste. Al momento del hecho, la traza se encontraba mojada y reducida, por lo que fue solicitado personal de Aubasa para realizar el balizamiento correspondiente.