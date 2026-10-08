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Camión fuera de control en ruta 2: despistó y terminó sobre el cantero central

Un camión despistó en el kilómetro 368 de ruta 2, en cercanías de Vivoratá, cuando circulaba en sentido hacia Mar del Plata. El conductor fue trasladado.

El camión derribado sobre ruta 2 en cercanías de la localidad de Vivoratá.

8 de Octubre de 2026 16:02

Por Redacción 0223

PARA 0223

Un camión marca Iveco despistó este jueves por la mañana en la ruta 2, a la altura del kilómetro 368, sobre los carriles de circulación en sentido hacia Mar del Plata. Como consecuencia del incidente, el vehículo terminó sobre el cantero central y ocupando parte del carril rápido de la carretera.

El hecho se registró alrededor de las 7:15. El conductor, único ocupante del camión, es un hombre mayor de edad que se encontraba lúcido al momento de ser asistido.

 

Una ambulancia de la localidad de Vivoratá, a cargo de la médica Correira, intervino en el lugar y trasladó al conductor por prevención.

Según se informó, no hubo terceros involucrados en el despiste. Al momento del hecho, la traza se encontraba mojada y reducida, por lo que fue solicitado personal de Aubasa para realizar el balizamiento correspondiente.

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