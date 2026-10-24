No fue accidental ni con una carabina: el joven de 18 años fue asesinado

El joven de 18 años que murió el viernes a la tarde fue asesinado de dos disparos y los investigadores buscan a dos sujetos que habrían escapado en auto tras el ataque cometido en el barrio El Jardín de Stella Maris.

Si bien el subsecretario del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Eduardo Aparicio había señalado que los datos recabados daban cuenta de un disparo accidental que la víctima recibió cuando manipulaba una carabina, la información recabada por autoridades judiciales descartó de plano esa hipótesis e investigó el hecho como un homicidio desde el comienzo.

A partir del alerta de lo sucedido, la tarea de la fiscal Constanza Mandagarán estableció que los hechos ocurrieron en un domicilio en inmediaciones de las calles Goleta Sarandí y Pesquero Happy Days donde Hugo Rodríguez fue abordado por dos personas que llegaron en auto.

“Tras una discusión o pelea estas dos personas efectuaron un par de disparos y se dieron a la fuga. El joven fue trasladado de urgencia al Centro de Salud N°2 donde se constató el deceso”, confirmaron las fuentes consultadas.

Murió en el traslado al CAPS N°2.

Desde la Unidad Funcional de Instrucción N°4 se trabajó desde un comienzo con la hipótesis de que se trataba de un homicidio más allá de las versiones encontradas y datos cruzados en algunas de las declaraciones. “La confusión surge a partir de la primera declaración de un familiar que sostuvo la idea de un accidente”, agregaron.

A la espera de los resultados de la autopsia prevista para las próximas horas y el resto de actuaciones a cargo de la comisaría quinta que tiene jurisdicción en la zona, la investigación intenta identificar el rodado en el que se escaparon los autores del ataque.