Alvarado pisó fuerte en Las Parejas y vuelve con doble ventaja

Era importante ver cómo respondía Alvarado tras la dura eliminación frente a Cipolletti y lo hizo de gran manera, se plantó de visitante, le ganó a Sportivo Las Parejas por 1 a 0 y sacó una buena luz de cara a la revancha del próximo fin se demana en el Minella. Con triunfo, empate y hasta perdiendo por un gol, el "torito" se meterá en la próxima instancia.

El local tomó la iniciativa en el arrranque pero no lograba tener mucha profundidad. Por el contrario, sin tanto dominio, el equipo de Pablo Martel era más incisivo cuando aceleraba, sobre todo con Santiago Gutiérrez marcando diferencia de mitad de cancha en adelante.

El "Sapito" se filtró tirado a la izquierda, encaró mano a mano al arquero San Julián, definió suave y la pelota dio en el palo, el rebote casi en el punto penal le quedó a Cervera que controló, se acomodó y buscó asegurar al medio, arriba, sin ver que el arquero había vuelto y alcanzó a manotear por encima del travesaño. Del otro lado, con menos elaboración, el local tuvo las suyas con una aparición de Maciel que no llegó a conectar con justeza un pase de Zanoni y con un remate fuerte de Schonfeld al primer palo que obligó una buena intervención de Bilbao.

Cuando el encuentro se había equilibrado, volvió a activarse Gutiérrez, asistió a Ariel Castellano y el extremo definió para abrir el marcador. Antes del descanso, casi lo iguala Las Parejas. Bilbao fue a protestar lejos de su arco y un jugador local aprovechó para probar de mitad de cancha en un tiro libre y la pelota picó y se fue apenas por encima del horizontal.

En la segunda mitad, el equipo de Lucas Baldino se adueñó de las acciones y fue con más ganas que claridad. La más clara estuvo en los pies de Alan Galeano (exCírculo), que abrio el pie dentro del área y la tiró cerca del caño izquierdo. Pero a los 22', Zanoni cometió una infracción, sufrió la segunda amarilla y todo se le volvió demasiado cuesta arriba al dueño de casa.

Alvarado sacó a relucir su jerarquía para controlar todo hasta el final. Casi no sufrió y vuelve con una ventaja importante para seguir el largo camino de la Reválida en busca de su objetivo, el ascenso a la Primera Nacional.

Síntesis

Sportivo Las Parejas (0): Felipe San Juan; Julián Taverna, Marcos Fissore, Alexis Schmidt y Agustín Zanoni; Alan Maciel, Lautaro Laborie y Leonardo Rolón; Gonzalo Schonfeld, Ignacio González y Aaron Martínes. Dt: Lucas Baldino.

Cambios: ST 0' Alan Galeano por Rolón, 25' Valentín Martínez y Gino Toia por A.Martínez y Maciel, 37' Emilio Suárez por Schonfeld y 46' Nicolás Villagra por Laborie.

Alvarado (1): Emanuel Bilbao; Lucas Chiozza, Tomás Fernández, Facundo Centurión y Cristian Gorgerino; Pablo Hofstetter, Tomás Federico y Santiago Gutiérrez; Nahuel Speck, Germán Cervera y Ariel Castellano. Dt: Pablo Martel.

Cambios: ST 27' Ramiro Makarte y Lautaro Núñez por Federico y Cervera, 35' Matías Pérez por Speck y 46' Franco Pinoni y Agustín Melean por Chiozza y Castellano.

Goles: PT 39' Castellano (A).



Incidencias: ST 22' expulsado Zanoni (SLP)



Árbitro: Leandro Sosa Abrile.



Estadio: "4 de Septiembre".



