Manejaba con 3,58 gramos de alcohol y su acompañante quiso coimear a la Policía

Un operativo policial en Villa Santa Rosa, Córdoba, culminó con la detención de una pareja tras detectar que el conductor tenía un nivel de alcohol en sangre de 3,58 gramos por litro, muy por encima del límite legal. Además, la mujer que lo acompañaba intentó sobornar a los agentes con más de $260.000 para evitar las consecuencias del control.

El hecho ocurrió en horas de la mañana cerca de un boliche de la localidad, que pertenece a la jurisdicción del departamento Río Primero. La pareja circulaba en una Renault Kangoo cuando fue interceptada por el operativo de control de tránsito.

Tras realizar el test de alcoholemia, los policías confirmaron el alto nivel de alcohol en sangre del conductor, un hombre de 40 años. Durante la intervención, la mujer de 30 años que lo acompañaba ofreció un soborno en efectivo para eludir las multas y sanciones correspondientes.

Del operativo participó la Policía de Córdoba junto con personal municipal. (Foto: Policía Córdoba)

Ante esta situación, la Policía de Córdoba procedió a detener a ambos y secuestrar tanto el vehículo como el dinero ofrecido. Los detenidos quedaron a disposición de la Justicia para continuar con las investigaciones.

Las multas por infracciones de tránsito en Córdoba pueden alcanzar montos elevados, calculados en base a la Unidad Fija de Multa (UF), cuyo valor fue actualizado recientemente tomando como referencia el precio de la nafta súper, que al 5 de octubre alcanzaba los $2.165 por litro, según la Federación de Expendedores de Combustibles y Afines del Centro de la República (Fecac).

En este marco, las infracciones leves, que van de 20 a 100 UF, implican multas entre $43.300 y $216.500, incluyendo faltas como fumar mientras se conduce. Las infracciones graves, de 100 a 200 UF, conllevan sanciones de $216.500 a $433.000, como no usar las luces encendidas.

Las faltas muy graves, que incluyen cruzar un semáforo en rojo o superar los límites de velocidad, generan multas de entre $433.000 y $866.000. Por último, las penalidades más altas, que comprenden casos de alcoholemia como el detectado, oscilan entre $2.598.000 y $4.330.000. También se incluyen en esta categoría infracciones como dañar la infraestructura vial o adulterar documentación.