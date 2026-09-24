Intentó escapar de un control de tránsito y arrastró a un inspector arriba del capot durante cinco cuadras

El agente debió agarrarse de los extremos para no caer del vehículo a toda velocidad.

La Municipalidad de Córdoba resolvió inhabilitar la licencia de conducir de un chico de 22 años que arrastró a un inspector de tránsito sobre el capot de su auto durante cinco cuadras en el barrio Nueva Córdoba. Ocurrió el miércoles por la noche, cuando el joven intentó evadir un control en inmediaciones de Deodoro Roca y Plaza España.

La secuencia quedó registrada en videos que rápidamente comenzaron a circular en las redes sociales. El inspector quedó sobre la parte delantera del Chevrolet Corsa del chico y tuvo que agarrarse de los laterales del parabrisas mientras el auto avanzaba para no caer al asfalto a toda velocidad.

En las imágenes captadas por las personas que se encontraban en la zona, se escucha cómo los agentes le gritaban al conductor para que frenara y a muchos otros que le reclamaban a la Policía que intervenga. Pese a ello, el joven siguió circulando por Nueva Córdoba durante aproximadamente cinco cuadras.

Finalmente, los efectivos policiales lograron interceptar al auto en bulevar Chacabuco al 459, a pocos metros de la intersección con bulevar Illia. El conductor fue detenido y trasladado a una dependencia policial, donde quedó a disposición de la Justicia. Afortunadamente, el inspector resultó ileso y rechazó ser asistido por emergencias.

Después del incidente, la Municipalidad confirmó la inhabilitación de la licencia de conducir del chico. Desde el área de Tránsito ya habían anticipado que se analizaba una suspensión de la licencia y que la normativa municipal contemplaba la posibilidad de que la inhabilitación sea hasta de diez años.

El vehículo quedó secuestrado y las actuaciones judiciales que se iniciaron tras la detención del joven continúan su curso. Se aguardan novedades en las próximas horas.