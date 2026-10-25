Detienen en Esquel a un bioquímico por secuestrar a su pareja e hijos en condiciones extremas

En la ciudad de Esquel, provincia de Chubut, un bioquímico de 71 años fue arrestado luego de que se confirmara que mantenía secuestrados en su domicilio a su pareja y a sus tres hijos. El rescate de la familia se produjo tras la denuncia realizada por vecinos que alertaron sobre el aislamiento extremo y la falta de contacto social de los menores.

La investigación comenzó el 10 de octubre, cuando se recibieron varias denuncias que señalaban el encierro prolongado de los niños y la imposibilidad de establecer contacto con ellos. Debido a la negativa del hombre a permitir el ingreso de profesionales para evaluar la situación, se elaboró un informe de riesgo urgente que derivó en una orden judicial para allanar la vivienda.

El allanamiento tuvo lugar el 22 de octubre y estuvo encabezado por la procuradora Cecilia Bagnato. Durante el procedimiento, se escucharon pedidos de auxilio desde el interior del hogar, lo que motivó la irrupción inmediata. Allí, se encontró a la familia confinada en diferentes sectores de la casa.

Miguel Battista, un bioquímico de 71 años, fue acusado de mantener cautiva a su esposa y a sus tres hijos dentro de su vivienda.

Miguel Battista fue detenido y está imputado por el presunto encierro prolongado de su pareja y sus hijos. Tras el operativo, se activaron protocolos de contención que incluyen asistencia médica y psicológica para la familia, que actualmente recibe acompañamiento profesional para evaluar el daño sufrido y garantizar su recuperación.

La Fiscalía calificó el hecho como abandono de persona agravado por el vínculo en concurso ideal con privación ilegítima de la libertad. Según indicaron, creen que el imputado “habría afectado de manera directa la salud psicofísica, la libertad de circulación y los derechos fundamentales de las víctimas”.

Afuera había bolsas de basura y objetos acumulados. En el frente, el pasto estaba muy crecido;

El Ministerio Público Fiscal comunicó que “se resguarda de forma absoluta la identidad, las imágenes y los datos que permitan la localización de las víctimas del caso” con el fin de “garantizar su derecho a la intimidad y evitar la revictimización mientras avanzan las actuaciones de los equipos profesionales para la restitución plena de sus derechos”.

Además, informaron que solicitarán en audiencia “las medidas que consideren necesarias para evitar el entorpecimiento procesal y garantizar el normal desarrollo de la investigación”. La Fiscalía continuará trabajando para esclarecer la magnitud de lo ocurrido y adoptar las acciones necesarias para proteger a la familia.