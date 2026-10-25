Se quedó con $41 millones de la empresa en la que trabajaba en Córdoba: lo descubrieron y terminó detenido

En Córdoba, un hombre de 29 años que trabajaba como vendedor en una empresa dedicada a productos de limpieza e higiene fue detenido tras detectarse un desvío millonario de fondos de la compañía. Según la investigación, el acusado se apropió de más de $41 millones que comerciantes entregaban como pago, canalizando ese dinero hacia cuentas personales en lugar de ingresarlo a la empresa.

La irregularidad fue descubierta hace dos meses durante una auditoría interna que evidenció movimientos financieros sospechosos. A partir de ese hallazgo, la empresa presentó una denuncia formal que dio inicio a una investigación judicial, de acuerdo a lo que informó El Doce.

El pasado sábado, el Departamento de Delitos Económicos llevó a cabo seis allanamientos en domicilios ubicados en la ciudad de Córdoba y en Alta Gracia. En esos operativos, se arrestó al sospechoso y se incautaron dispositivos electrónicos que serán analizados para profundizar la causa por estafas reiteradas.

La pesquisa está bajo la responsabilidad de la Unidad Territorial N.º 14, con la supervisión del fiscal Alejandro del Smith. Tanto el detenido como los elementos secuestrados permanecen a disposición de la Justicia, que ahora debe definir el curso del proceso judicial.