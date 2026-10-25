Norte sacó ventaja en el "Piantoni" y define en casa

Otra vez festejó Deportivo Norte. De los tres partidos que se vieron las caras en el Torneo Regional Pampeano, en dos hubo triunfo del equipo de La Perla frente a un Quilmes que no pudo aprovechar la localía. Fue 1 a 0 para los de Mauricio Di Martino, que buscarán sellar el pasaje a la semifinal de la Región Pampeana Sur la próxima semana en el "Carlos Horacio Miori".

A diferencia de lo que pasó en el comienzo del certamen, cuando el "cervecero" había sido protagonista como local y generó muchas situaciones, pero no logró imponerse, esta vez fue Norte el que tomó la iniciativa y el que generó las primeras aproximaciones, sobre todo en el juego aéreo.

Cuando parecía que el local emparejaba y podía ir por el triunfo, ligó un mazazo. Contra perfecta de Norte, Manfredi metió un centro bajo y Enzo Astiz, con su habitual oportunismo, empujó al arco vacío para poner el 1 a 0.

En el complemento, salió con todo Quilmes, que empujó con más hambre que claridad y fue convirtiendo en figura a Joaquín Rodríguez, que se quedó con cada intento de los dirigidos por Sebastián Cano, que fue sintiendo el desgaste y dejando espacio que parecían poder ser aprovechados por Norte en cada contragolpe.

Pero nada cambió en el resultado, aunque sí hubo una jugada que puede incidir directamente en la serie: Kevin Collazo fue expulsado por el árbitro Maximiliano Contreras y se pierde la revancha el goleador que tiene el conjunto "cervecero", que necesita ganar a domicilio para forzar, al menos, una definición por penales.



