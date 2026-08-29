El Club Atlético Quilmes está de vuelta: emoción, ilusión y un debut muy esperado en el Regional

A dos días del estreno ante Deportivo Norte, Quilmes presentó oficialmente a su plantel en una conferencia marcada por la emoción y la expectativa

El Club Atlético Quilmes transita las horas previas a un momento muy esperado para toda la institución. A dos días del debut de su equipo de Primera División en el Torneo Regional Amateur, el conjunto tricolor realizó una conferencia de prensa en el Salón de Usos Múltiples del Instituto Superior de Educación Física de Quilmes, donde quedaron expuestas las sensaciones de los protagonistas antes del comienzo de una nueva aventura deportiva.

La jornada contó con la presencia del presidente Gustavo Arraiz, integrantes de la Comisión Directiva, el cuerpo técnico encabezado por Sebastián Cano y la totalidad del plantel que este domingo tendrá su estreno oficial. Además, participaron medios de comunicación, socios, familias y distintos integrantes de la comunidad quilmeña, en un encuentro que combinó la expectativa por lo que viene con una fuerte carga emotiva.

El objetivo de la conferencia fue presentar ante la comunidad a los futbolistas y protagonistas que representarán a Quilmes durante el torneo, además de compartir las sensaciones que existen puertas adentro después de varias semanas de preparación. Dirigentes, entrenadores y jugadores coincidieron en la importancia de afrontar el desafío con responsabilidad, compromiso y, sobre todo, con un fuerte sentido de pertenencia hacia los colores.

Quilmes vuelve a jugar el Regional en casa y ante su gente

La conferencia también sirvió para poner en valor todo el trabajo realizado durante la preparación. En un clima distendido, aunque atravesado por la emoción que genera la cercanía del debut, los integrantes del plantel expresaron sus expectativas y destacaron el esfuerzo realizado para llegar de la mejor manera al comienzo de la competencia. La presencia de las autoridades junto a todo el equipo reflejó, además, el acompañamiento institucional hacia este nuevo desafío.

Para el fútbol tricolor, el estreno tendrá un condimento que lo hace todavía más especial: Quilmes volverá a disputar un partido de esta magnitud en condición de local y frente a su gente después de 30 años. El regreso genera una expectativa particular entre socios, familias y simpatizantes, que esperan acompañar al equipo en una jornada que puede quedar marcada en la historia reciente de la institución.

En ese sentido, el plantel conducido por Sebastián Cano buscará trasladar al campo de juego todo lo trabajado durante las últimas semanas. La preparación incluyó entrenamientos y distintas tareas destinadas a llegar con el equipo listo para afrontar la exigencia de un Torneo Regional Amateur que presenta desafíos importantes desde el comienzo. Cabe recordar que el "Cervecero" también integra el grupo 4 con Valeria del Mar.

Este domingo, el debut ante Deportivo Norte

El momento esperado llegará este domingo, cuando el equipo de Primera División del Club Atlético Quilmes reciba a Deportivo Norte por su estreno oficial en el Torneo Regional. Será la primera oportunidad para que los jugadores tengan competencia oficial y comiencen a construir el camino del conjunto tricolor dentro de la temporada.

La expectativa ya se instaló en todos los sectores del club. Dirigentes, cuerpo técnico, futbolistas, socios, familias y simpatizantes se preparan para acompañar al equipo en este primer compromiso. Después de 30 años, Quilmes volverá a tener la posibilidad de iniciar un desafío regional en casa y ante su gente, un contexto que potencia todavía más la ilusión alrededor del debut.

Así, la conferencia de prensa funcionó como mucho más que una presentación formal. Fue el punto de encuentro entre quienes trabajan diariamente por el proyecto y una comunidad que vuelve a ilusionarse con su fútbol de Primera. Ahora llegará la hora de la verdad: este domingo, el Club Atlético Quilmes saldrá a la cancha frente a Deportivo Norte con la intención de comenzar de la mejor manera una historia que la familia tricolor espera volver a disfrutar.