“No quiero que otra familia pase por esto”: el desgarrador pedido de la madre de un marinero del Luca Mario

Los tripulantes del buque Luca Mario repudiaron la decisión de la empresa de restituir al capitán, luego de tres meses de baja tras la tragedia ocurrida el 30 de junio, cuando tres marineros fueron arrastrados por una red de pesca. Dos de ellos lograron ser rescatados, mientras que Juan Carlos Gutiérrez, de 46 años, continúa desaparecido. Ante lo sucedido, compañeros y familiares cuestionaron el accionar del capitán y denunciaron presuntas negligencias.

Al reclamo de los tripulantes se sumaron los familiares, quienes expresaron su disconformidad con la decisión de la empresa y el temor que les genera la posibilidad de que otro marinero pierda la vida. “Por respeto a la vida de nuestro compañero, ya que este capitán toma la vida como un juego”, manifestaron los compañeros de Juan Carlos Gutiérrez.

Entre los testimonios contra la restitución del capitán se encuentra el de la madre de uno de los tripulantes del buque, quien no sólo comparte la angustia y el miedo por lo ocurrido con el compañero de su hijo, sino que también atravesó una tragedia similar: perdió a otro de sus hijos en el naufragio del pesquero Rigel.

El Rigel se hundió el 8 de junio de 2018.

En ese contexto, la mujer expresó su profundo dolor y preocupación ante la decisión de la empresa. “Como madre de un marinero, y después de haber perdido a otro de mis hijos en el naufragio del buque pesquero Rigel, vivo con un dolor que no se puede explicar con palabras y con un miedo latente cada vez que mi hijo sale al mar”, manifestó.

El principal reclamo de los tripulantes y sus familias apunta a la restitución del capitán que estaba al mando del Luca Mario cuando ocurrió el accidente. Mientras dos de los marineros arrastrados por la red de pesca pudieron ser rescatados, Juan Carlos continúa desaparecido y el operativo de búsqueda permanece cerrado.

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“Con una mano en el corazón, les pido a las autoridades que escuchen mi reclamo y no permitan que el capitán vuelva a estar al mando del buque Luca Mario, donde mi hijo perdió a un compañero”, expresó la madre.

Además, reclamó que se investigue lo sucedido antes de permitir que el capitán vuelva a quedar al frente de una embarcación. “Como madre, siento una profunda preocupación por lo sucedido y considero que deben investigarse las presuntas negligencias y determinarse las responsabilidades correspondientes antes de permitir que vuelva a estar al frente de una embarcación”, sostuvo.

Familiares y compañeros reclamaron por las situaciones de presunta negligencia por parte del capitán"

El pedido de los tripulantes, sus compañeros y familiares está atravesado por el dolor y el temor ante las condiciones de seguridad en las que, aseguran, deben trabajar. “Cada salida al mar se convierte en una angustia constante, porque sabemos que nuestros hijos se enfrentan a riesgos que pueden cambiar nuestras vidas para siempre”, agregó la mujer, al referirse a la incertidumbre que atraviesan tanto los marineros como sus familias.

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“¡Por favor, escuchen el pedido de una madre! No quiero que ninguna otra familia tenga que atravesar el dolor de perder a un ser querido”, concluyó.