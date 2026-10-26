Secuestran un rifle de aire comprimido, una pistola y una réplica de Mini Uzi en una cochera

El encargado de una cochera en el barrio San José y su sobrino fueron imputados del delito de portación ilegal de arma de uso civil tras el secuestro de un rifle de aire comprimido, una pistola y una réplica de Mini Uzi en una cochera ubicada en el barrio San José.

El procedimiento ocurrió el lunes a la madrugada tras un llamado al 911 que alertó sobre un posible ingreso ilícito a la cochera ubicada en Larrea entre Independencia y Salta: efectivos de la comisaría segunda realizaron una inspección preventiva por los alrededores y los techos, sin advertir inicialmente movimientos sospechosos en el exterior.

El operativo se hizo durante la madrugada.

Durante la recorrida, los policías observaron desde una ventana a una persona que aparentemente tenía una escopeta en su poder. Al solicitar que abrieran la puerta, los efectivos impartieron la voz de alto y ordenaron a los presentes que dejaran las armas en el suelo.

En poder del sereno del establecimiento, de 42 años, hallaron un rifle de aire comprimido con mira telescópica mientas que su sobrino de 25 llevaba una pistola calibre .22 y una réplica de CO2 tipo Mini Uzi calibre .177.

Las actuaciones las hizo personal de la comisaría segunda.

Minutos después se presentó el propietario de la cochera, quien reconoció al sereno como empleado desde hacía varios años y manifestó conocer la existencia del rifle de aire comprimido, aunque dijo desconocer que su sobrino se encontrara en el lugar y tuviera las otras dos armas.

Una vez labradas las actuaciones de rigor en la comisaría segunda la fiscal de Flagrancia María Isabel Sánchez dispuso la formación de actuaciones por portación ilegal de arma de uso civil, la notificación de la causa a ambos hombres y el secuestro de los tres elementos para su remisión a Policía Científica. Por disposición judicial, no se adoptaron medidas restrictivas de la libertad.