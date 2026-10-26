Conductor de Uber manejaba borracho y quiso coimear a la policía

Al realizar el test de alcoholemia, se confirmó un resultado positivo de 1,87 gramos de alcohol por litro de sangre.

Un conductor de aplicación acusado de ofrecer dinero al personal policial para evitar el secuestro de su auto porque manejaba borracho fue aprehendido y notificado de la formación de una causa penal.

El hecho ocurrió durante la madrugada del domingo 25 de octubre, cuando personal del Comando de Patrullas Norte acudió a la intersección de Falucho y Mitre tras un llamado al 911 que alertaba sobre una confrontación entre varias personas.

Al arribar, los efectivos identificaron a los presentes y constataron que el conductor de un Chevrolet Corsa gris, quien trabajaba como chofer de una aplicación de transporte, no contaba con seguro vigente y presentaba signos compatibles con un estado de ebriedad, por lo que solicitaron la intervención de personal de Tránsito Municipal.

Al realizar el test de alcoholemia, se confirmó un resultado positivo de 1,87 gramos de alcohol por litro de sangre. Ante el resultado, se labraron las actas correspondientes por alcoholemia punitiva y falta de seguro, y se procedió al secuestro del vehículo, que fue trasladado al playón municipal mediante una grúa.

Mientras se desarrollaba el procedimiento, el conductor habría ofrecido dinero a uno de los efectivos policiales para evitar que le secuestraran el vehículo. Según se informó, manifestó que podía entregarle el dinero que llevaba consigo y que tenía más en su domicilio.

La situación fue puesta en conocimiento de las autoridades policiales y judiciales. La fiscal de Flagrancia María Isabel Sánchez dispuso la notificación de la formación de una causa por cohecho, la realización de una extracción sanguínea y la libertad del imputado.