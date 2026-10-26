Robó una camioneta y cayó tras una persecución

Un hombre de 24 años fue aprehendido en el barrio Jorge Newbery luego de sustraer una camioneta Volkswagen Saveiro perteneciente a una empresa, que se encontraba estacionada frente a una vivienda. Durante el procedimiento, la Policía recuperó el vehículo y secuestró dinero en efectivo, un teléfono celular y una réplica de arma de fuego.

El hecho quedó al descubierto el sábado a la noche la noche tras un llamado al 911 que denunció la sustracción de una camioneta gris, que había sido robada cuando el conductor descendió para abrir el portón de su domicilio, en la zona de Alberti y Chile.

Lo atraparon cuando perdió el control del rodado.

Según relató la víctima, un hombre de 67 años, el rodado pertenecía a la empresa para la que trabaja y, al advertir que se lo llevaban, se dirigió a la comisaría cuarta para denunciar lo ocurrido.

A partir del alerta, efectivos del Comando de Patrullas visualizaron una camioneta de similares características en inmediaciones de Rivadavia y Arturo Alió. Al advertir la presencia policial, el conductor aceleró la marcha y se inició una persecución que finalizó en Rivadavia, entre Gerónimo Costa y Tandil, donde el vehículo detuvo abruptamente su marcha y terminó parcialmente dentro de una excavación de tierra, tras colisionar con el móvil policial.

El hecho quedó al descubierto el sábado a la noche la noche tras un llamado al 911

Los efectivos redujeron al conductor, un hombre de 24 años, y procedieron a su aprehensión. Durante la requisa del rodado, personal policial constató la presencia de una réplica de pistola de aire comprimido, un recipiente con balines metálicos calibre 4,5 milímetros, aproximadamente 200 mil pesos y un iPhone 16 Pro.

Una vez labradas las actuaciones de rigor, la fiscal de Flagrancia María Isabel Sánchez dispuso la formación de actuaciones por hurto agravado por utilización de llave sustraída y las diligencias judiciales correspondientes.

urante la requisa del rodado, personal policial constató la presencia de una réplica de pistola de aire comprimido

Asimismo, se ordenó notificar a la víctima por una causa de tenencia ilegal de arma, sin adoptar medidas restrictivas de su libertad, en relación con el arma hallada en el vehículo.