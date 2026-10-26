Son de Mar del Plata, están casados hace 36 años y recorrieron dos veces el mundo en un avión monomotor

Claudio Robetto y Betina Raimondi, un matrimonio de Mar del Plata casado hace 36 años, completaron con éxito su segunda vuelta al mundo a bordo de un pequeño avión monomotor. A bordo de una aeronave Mooney M20J modelo 1978, la pareja local logró acumular más de 100 mil kilómetros recorridos y 480 horas de vuelo a lo largo de dos complejas travesías internacionales que marcaron un hito en la aviación civil de Argentina.

Los viajes del matrimonio marplatense por todo el planeta

La vocación por la aviación nació a fines de 1989 en las playas de la Feliz, cuando el piloto e ingeniero metalúrgico invitó a salir a su actual esposa y le propuso tomar un café en la cafetería del aeropuerto. Tras formar una familia numerosa con seis hijas y fundar una empresa de harina sin gluten, ahorraron durante años hasta adquirir su propia aeronave pequeña en los Estados Unidos para emprender aventuras aéreas en pareja.

El primer viaje global comenzó en mayo de 2023 con el despegue inicial desde el Aeroclub de Batán y duró 124 días con escalas en Groenlandia, Rusia y varios países europeos. Durante esa etapa inicial debieron sortear tramos extremos sobre el océano Atlántico y severas alertas de congelamiento en las alas, mientras atravesaban territorio ruso en medio del contexto bélico internacional para cumplir el anhelo de llegar al continente asiático.

En abril de 2026 iniciaron la segunda travesía aérea sumando nuevos itinerarios por Bulgaria, Kazajistán y el estrecho de Bering, alternando el pilotaje con estadías familiares en España para conocer a sus dos nietos. A lo largo del trayecto se alojaron en viviendas de familias locales y recibieron el apoyo técnico incondicional de la comunidad aeronáutica internacional frente a las exigentes inspecciones de seguridad y los repuestos de motor.

El matrimonio concluyó su hazaña regresando a Mar del Plata tras completar 261 días totales de viaje y afianzar su reconocido blog Aventureros del Aire. La proeza de los aviadores locales inspiró a decenas de pilotos aficionados de todo el país, demostrando la posibilidad de encarar extensas travesías transcontinentales mediante una minuciosa planificación meteorológica, conectividad satelital constante y la solidaridad entre las tripulaciones de distintos continentes. El amor, sin dudas, fue lo más importante.