Tras las elecciones en Brasil y la devaluación del real, el dólar cerró al alza
Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.
Por Redacción 0223
PARA 0223
El dólar oficial inició este lunes 26 de octubre con una renovada tendencia alcista que lo impulsa más de $10 en el caso del segmento mayorista. La victoria de Lula da Silva frente a Flávio Bolsonaro genera presión sobre los activos argentinos y el tipo de cambio ya que el mercado había anticipado un resultado favorable al candidato opositor. Este lunes, el dólar mayorista avanzó $11,50 hasta los $1.541.
El dólar oficial minorista cerró a $1.510 para la compra y a $1.560 para la venta en el Banco Nación (BNA). En tanto, en el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (Bcra), la divisa lo hace a $1.560,40 para la venta.
Por su parte, el dólar blue cerró a $1.555 para la compra y a $1.575 para la venta. El informal trepó $10 y alcanzó un nuevo máximo nominal en el comienzo de esta nueva semana.
El dólar CCL cerró a $1.677,04 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 8.8%. El dólar MEP cerró a $1.568,39 y la brecha con el dólar oficial es de 1.8%.
El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $2.028. El dólar cripto o dólar Bitcoin cerró a $1.673,88.
Temas
Lo más
leído