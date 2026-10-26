Tras las elecciones en Brasil y la devaluación del real, el dólar cerró al alza

El dólar oficial inició este lunes 26 de octubre con una renovada tendencia alcista que lo impulsa más de $10 en el caso del segmento mayorista. La victoria de Lula da Silva frente a Flávio Bolsonaro genera presión sobre los activos argentinos y el tipo de cambio ya que el mercado había anticipado un resultado favorable al candidato opositor. Este lunes, el dólar mayorista avanzó $11,50 hasta los $1.541.

El dólar blue subió $10 este lunes.

El dólar oficial minorista cerró a $1.510 para la compra y a $1.560 para la venta en el Banco Nación (BNA). En tanto, en el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (Bcra), la divisa lo hace a $1.560,40 para la venta.

Por su parte, el dólar blue cerró a $1.555 para la compra y a $1.575 para la venta. El informal trepó $10 y alcanzó un nuevo máximo nominal en el comienzo de esta nueva semana.

El dólar CCL cerró a $1.677,04 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 8.8%. El dólar MEP cerró a $1.568,39 y la brecha con el dólar oficial es de 1.8%.

El dólar blue alcanzó un nuevo máximo nominal, en medio de la presión sobre monedas emergentes

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $2.028. El dólar cripto o dólar Bitcoin cerró a $1.673,88.