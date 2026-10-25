"Muy importante y casi único": estiman un gasto de $21.000.000.000 durante los Juegos Bonaerenses en Mar del Plata

Para su presidente Juan Antonio Gutiérrez, se trata de "una cifra realmente maravillosa para la economía" marplatense.

Una vez finalizados los Juegos Bonaerenses 2026, desde la Cámara Marplatense de Empresas Comerciales y de Servicios (Cameco) estimó el impacto económico que provocó durante los cinco días de duración y valoró el estímulo para que más eventos deportivos y culturales se desarrollen en la ciudad.

Fue el presidente de la institución, Juan Antonio Gutiérrez, quien explicó a Extra, la radio de 0223, que cada año buscan "impulsar y motivar a las autoridades de cada estamento y federaciones nacionales para que hagan un evento porque mucha gente no toma dimensión del efecto que tiene un hecho tan importante como los Juegos Bonaerenses".

La 35ª edición de los Juegos Bonaerenses 2026 se llevó a cabo del 19 al 23 de octubre en Mar del Plata.

En ese sentido, recalcó que son 30.000 deportistas de los 135 municipios bonaerenses los que participan de la competencia alrededor de 66 escenarios distribuidos en toda la ciudad, además de que su presencia incluye a micros y familiares, por lo que consideró que significa "un movimiento en lo económico muy importante y casi único en Mar del Plata".

De acuerdo al líder de la entidad, sí tan solo se utiliza como referencia a los 30.000 competidores y se multiplica por un promedio diario de 140.000 pesos, que es el gasto estimado, "la inversión total supera los 21.000 millones de pesos que se distribuyen entre distintos hoteles, restaurantes y escenarios deportivos".

El certamen reunió a más de 30.000 finalistas de toda la provincia, quienes compitieron en 117 disciplinas.

"Es una cifra realmente maravillosa para la economía de nuestra ciudad", valoró Gutiérrez.