El riesgo país escaló a 675 puntos y el dólar cotizó al alza

El dólar oficial minorista cerró a $1.490 para la compra y a $1.540 para la venta en el Banco Nación (BNA) este lunes 19 de octubre en medio de la suba del riesgo país a los 675 puntos básicos. En tanto, en el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (Bcra), la divisa lo hace a $1.541,09 para la venta.

Por su parte, el dólar mayorista registró su segunda suba: avanzó $6,50 y cerró su cotización en $1.524,50. En tanto, el dólar blue cerró a $1.540 para la compra y a $1.560 para la venta.

El dólar CCL cerró a $1.621,85 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 6.4%. El dólar MEP cerró a $1.539,59 y la brecha con el dólar oficial es de 1.0%.

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $2.002. El dólar cripto o dólar Bitcoin cerró a $1.621,04.