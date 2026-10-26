Desesperada búsqueda en Santa Cruz: dos hermanos de 10 y 12 años desaparecieron en un río

Un intenso operativo se desplegó en Palermo Aike ante la desaparición de dos pequeños hermanos. (Créditos imagen: ADN SUR)

Dos hermanos de 12 y 10 años son intensamente buscados en Santa Cruz luego de ser arrastrados por la corriente del río Gallegos en el sector conocido como La Toma, en Palermo Aike, mientras jugaban en el agua junto a otros dos adolescentes.

La desaparición ocurrió este domingo y motivó un importante operativo que comenzó alrededor de las 16, tras un llamado al 911 que alertó sobre lo sucedido. Los equipos de emergencia realizaron rastrillajes por agua y tierra, aunque sin resultados positivos hasta el momento.

Continúa la búsqueda de los menores desaparecidos cerca de Río Gallegos. (Créditos imagen: ADN SUR)

Este lunes, se incorporó más personal especializado para reforzar la búsqueda de los menores.

Cómo ocurrió el incidente

De acuerdo con información publicada por La Opinión Austral, los chicos estaban en el agua junto a otros dos adolescentes, de 14 y 15 años, cuando fueron sorprendidos por la fuerza de la corriente.

Uno de los jóvenes relató que el agua comenzó a arrastrarlos a todos. Los dos adolescentes lograron salir, pero perdieron de vista a los hermanos.

Especialistas participan del operativo de búsqueda

Debido a las características del terreno y la fuerza de la corriente, se solicitó la intervención de personal especializado. Al operativo se sumó el Grupo Especial de Rescate y Salvamento (GERS), dependiente de la Dirección General de Bomberos de la Policía de Santa Cruz.

Así es la zona de la búsqueda. (Créditos imagen: La Opinión Austral)

Los buzos tácticos y rescatistas iniciaron las tareas en el agua y en las márgenes del río, en un despliegue que requiere coordinación debido a las condiciones del cauce.

El subjefe de la Policía de Santa Cruz, Luis Bordón, advirtió sobre las dificultades que presenta la zona. “La geografía del lugar es complicada y compleja”, señaló.

La presencia de sectores pantanosos, brazos de agua y áreas peligrosas dificulta la circulación y las tareas de los equipos de emergencia.

La familia conocía poco la zona de Palermo Aike

Según informó el periodista Matías Fenelli, la familia de los hermanos habría visitado Palermo Aike en pocas ocasiones.

En diálogo con Ahora en Comodoro, de ADNSUR, el periodista explicó que los padres de los menores son de nacionalidad boliviana y viven en Río Gallegos desde hace aproximadamente 15 años.

Un importante operativo se desplegó en inmediaciones la río. (Créditos imagen: La Opinión Austral)

De acuerdo con la información reunida durante la cobertura, la familia no conocía en profundidad las características del lugar donde desaparecieron los chicos.