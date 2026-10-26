Hurto en un galpón rural: recuperan herbicidas y una camioneta robada en Mar del Plata en 2025

La camioneta recuperada en Coronel Vidal robada en Mar del Plata hace más de un año.

Un operativo policial realizado en Coronel Vidal permitió recuperar una camioneta Toyota Hilux que tenía un pedido de secuestro activo por un robo ocurrido en Mar del Plata. En el vehículo también encontraron 116 bidones de herbicida y una bolsa de semillas de girasol que habían sido sustraídos de un galpón rural de la zona.

El procedimiento se inició durante una recorrida preventiva, cuando efectivos policiales observaron una Toyota Hilux gris estacionada en inmediaciones de la calle Del Centenario y la colectora, con dos hombres en su interior.

Al advertir la presencia del patrullero, ambos ocupantes descendieron del vehículo y escaparon a pie por un campo cercano. Pese al operativo desplegado, los efectivos no lograron alcanzarlos.

Una camioneta con pedido de secuestro

Tras la fuga, el personal policial aseguró el rodado y lo trasladó a la dependencia para realizar las actuaciones correspondientes. Durante la inspección de la camioneta, los agentes encontraron los productos agrícolas que transportaba en la caja de carga.

Las averiguaciones posteriores permitieron identificar al propietario de los insumos, un hombre de 39 años que reside en la zona de la calle Los Inmigrantes, en Coronel Vidal.

El damnificado constató que habían violentado el acceso a un galpón de su propiedad y que faltaban los herbicidas y las semillas hallados en la camioneta.

Por otra parte, al verificar los datos del vehículo y su número de chasis en los sistemas informáticos, los investigadores determinaron que la Toyota Hilux registraba un pedido de secuestro activo desde el 16 de junio de 2025, solicitado por la comisaría quinta de Mar del Plata en el marco de una causa por robo.

La investigación continúa

En el lugar intervino personal de la policía científica de Mar del Plata, que llevó adelante las pericias correspondientes para obtener elementos de interés para la investigación.

La causa quedó bajo intervención de la Fiscalía Descentralizada de Mar Chiquita, que dispuso continuar con las diligencias para identificar y localizar a los dos hombres que escaparon.

En tanto, los insumos agrícolas fueron recuperados y se dispusieron las actuaciones correspondientes para su restitución al propietario. La investigación busca establecer las circunstancias del robo y determinar la posible participación de los sospechosos en el hecho.