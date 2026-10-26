¿Residencias universitarias en Chapadmalal?: no descartan financiamiento internacional ante la falta de fondos

Hoteles de Chapadmalal: desde la Unmdp no descartan la búsqueda de financiamiento internacional para obras. Foto archivo: 0223.

La rectora de la Universidad Nacional de Mar del Plata (Unmdp), Mónica Biasone, admitió que la universidad evalúa distintas alternativas para -a futuro- afrontar los costos del mantenimiento de los hoteles 7, 8 y 9 del Complejo de Chapadmalal, recientemente cedidos por el gobierno nacional. En el espacio proponen crear residencias estudiantiles y otros ámbitos académicos.

En diálogo con Extra (FM 102.1), Biasone aseguró que la universidad pública de Mar del Plata “por supuesto no está en condiciones de afrontar ningún otro gasto más de los que ya tiene” y admitió: “No sabemos si vamos a poder afrontarlo”.

La rectora de la Unmdp, Mónica Biasone. se refirió a la cesión de los tres hoteles de Chapadmalal. Foto archivo.

En esa línea, la rectora expuso que desde la Unmdp “estamos pensando en financiamiento externo, incluso internacional y ayuda público-privada, que por supuesto tendrán que venir. Estamos viendo cómo se va a financiar las partidas adicionales de parte del Estado Nacional porque por supuesto no estamos en condiciones de afrontar el mantenimiento y el uso de este lugar. Pero bueno, estamos trabajando en eso”.

Un proyecto a futuro y en etapas

El pasado 22 de octubre, el gobierno nacional, a través de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (Aabe) lanzó un concurso público para concesionar seis hoteles de la Unidad Turística Chapadmalal, mientras que otros tres fueron asignados a la Unmdp para desarrollar un proyecto educativo.

Los tres hoteles asignados a la Unmdp serán destinados al proyecto denominado Residencia Escuela, que prevé espacios de alojamiento para estudiantes, áreas académicas y sectores para actividades deportivas, sanitarias y de formación. La propuesta busca incorporar al complejo una función educativa y universitaria, además de recuperar instalaciones que requieren intervenciones para volver a utilizarse.

Hoteles de Chapadmalal: desde la Unmdp no descartan la búsqueda de financiamiento internacional para obras. Foto archivo: 0223.

Durante la entrevista radial, la también docente universitaria razonó que el uso de este espacio “es un proyecto a futuro y se va a ir materializando en etapas” y la medida por ahora es muy reciente: “Aún no tenemos la llave del predio”, dijo.

“Más del 40% de los estudiantes que ingresan a nuestra universidad, son de la zona, no viven en la ciudad. Y muchas veces, más allá del desarraigo de sus pueblos, aunque quede cerca, tienen que venir, alquilar y eso implica un esfuerzo económico para sus familias. Una residencia universitaria, como vemos en diferentes lugares del mundo, les daría una contención, una ayuda y una pertenencia a la universidad”, completó.