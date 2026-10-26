¿Y la primavera?: pronostican una semana con días grises, máximas de 20 grados y lluvias en Mar del Plata

Mar del Plata comenzó la semana con un cielo gris y con un tiempo fresco pero que no promete extenderse durante varios días, con la posibilidad de jornadas con picos de 20 grados.

Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), a las 8 la temperatura era de 10,4 grados, con una humedad del 89% y viento del sur a 17 kilómetros por hora.

Para el resto de la jornada se espera la presencia de neblina durante la mañana, mientras que por la tarde y la noche el cielo estará mayormente nublado. La temperatura alcanzará una máxima de 13 grados y descenderá hasta los 8 grados durante la noche.

En cuanto a las condiciones del viento, se prevén velocidades de entre 7 y 12 kilómetros por hora durante la mañana y la tarde, con dirección predominante del noreste. Por la noche, rotará al norte y podría alcanzar velocidades de entre 13 y 22 kilómetros por hora.

Cómo estará el tiempo durante los próximos días

El pronóstico extendido anticipa condiciones variables para el resto de la semana, con temperaturas máximas que llegarán a los 20 grados.

Este martes se espera una mínima de 8 grados y una máxima de 16. Sin embargo, las condiciones cambian abruptamente desde el miércoles con la llegada de lluvias: si bien se espera un día con temperaturas agradables que oscilarán entre los 11 y los 20 grados, a partir de la noche hay probabilidades de chaparrones por la noche.

Según el SMN, el jueves se espera la continuidad de las lluvias, con una mínima de 10 grados y una máxima de 16. En tanto, el viernes se mantendrían condiciones similares, con temperaturas entre los 10 y los 18 grados.

Durante el sábado, la temperatura se ubicará entre los 10 y los 16 grados. Finalmente, el domingo podría registrarse un nuevo ascenso térmico, con una mínima de 13 grados y una máxima de 20.