¿Paraguas o abrigo?: qué anticipa el pronóstico para Mar del Plata este domingo
El pronóstico anticipa una jornada con condiciones cambiantes en la ciudad. Qué se espera para las próximas horas y cómo seguirá el tiempo al comienzo de la semana.
Por Redacción 0223
PARA 0223
Mar del Plata tendrá este domingo una jornada fresca, con cielo mayormente nublado y posibilidad de lluvias durante las primeras horas del día, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional.
La temperatura mínima será de 9°C y la máxima llegará a los 11°C, en un día en el que el abrigo será necesario para salir de casa, especialmente durante la mañana.
En cuanto a las precipitaciones, el pronóstico prevé probabilidades de entre el 10% y el 40% durante las primeras horas. Sin embargo, las chances disminuirán hacia la tarde y la noche, cuando se ubicarán entre el 0% y el 10%.
Por el lado del viento, durante la mañana soplará a velocidades de entre 23 y 31 kilómetros por hora (km/h) desde el sector sudeste. Por la tarde, disminuirá su intensidad y se ubicará entre los 13 y 22 km/h, mientras que hacia la noche descenderá a entre 7 y 12 km/h.
¿Cómo estará el tiempo el lunes en Mar del Plata?
El lunes 26 de octubre continuará el tiempo fresco en la ciudad, con una temperatura mínima de 8°C y una máxima de 13°C.
Durante la jornada, el cielo se presentará mayormente nublado, aunque podrían aparecer algunos claros hacia la tarde. Además, las probabilidades de precipitaciones serán bajas, con valores de entre el 0% y el 10%.
De esta manera, el comienzo de la semana llegará con temperaturas bajas y pocas probabilidades de lluvia en Mar del Plata, a la espera de un cambio en las condiciones meteorológicas durante los próximos días.
Leé también
Temas
Lo más
leído