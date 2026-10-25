¿Paraguas o abrigo?: qué anticipa el pronóstico para Mar del Plata este domingo

Mar del Plata tendrá este domingo una jornada fresca, con cielo mayormente nublado y posibilidad de lluvias durante las primeras horas del día, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional.

La temperatura mínima será de 9°C y la máxima llegará a los 11°C, en un día en el que el abrigo será necesario para salir de casa, especialmente durante la mañana.

En cuanto a las precipitaciones, el pronóstico prevé probabilidades de entre el 10% y el 40% durante las primeras horas. Sin embargo, las chances disminuirán hacia la tarde y la noche, cuando se ubicarán entre el 0% y el 10%.

Por el lado del viento, durante la mañana soplará a velocidades de entre 23 y 31 kilómetros por hora (km/h) desde el sector sudeste. Por la tarde, disminuirá su intensidad y se ubicará entre los 13 y 22 km/h, mientras que hacia la noche descenderá a entre 7 y 12 km/h.

El pronóstico anticipa una jornada con condiciones cambiantes en la ciudad.

¿Cómo estará el tiempo el lunes en Mar del Plata?

El lunes 26 de octubre continuará el tiempo fresco en la ciudad, con una temperatura mínima de 8°C y una máxima de 13°C.

Durante la jornada, el cielo se presentará mayormente nublado, aunque podrían aparecer algunos claros hacia la tarde. Además, las probabilidades de precipitaciones serán bajas, con valores de entre el 0% y el 10%.

De esta manera, el comienzo de la semana llegará con temperaturas bajas y pocas probabilidades de lluvia en Mar del Plata, a la espera de un cambio en las condiciones meteorológicas durante los próximos días.