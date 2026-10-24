Domingo bien fresco y pronóstico alentador para la semana: el clima en Mar del Plata

Se viene una noche atravesada por lluvias aisladas y lloviznas en Mar del Plata.

Luego de una jornada fresca y nublada en Mar del Plata, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó que la temperatura continuará en descenso este domingo 25 de octubre, aunque también pronosticó una mejora en las condiciones climáticas a partir de la próxima semana, con un progresivo aumento de las temperaturas.

En principio, se espera que este sábado termine con una noche fría, una temperatura de 11°, lluvias aisladas y fuertes vientos del sudeste, con velocidades de entre 23 y 31 kilómetros por hora (km/h).

Se acerca noviembre, pero el buen tiempo no pone primera en Mar del Plata.

Para el domingo, las lloviznas se concentrarían durante la madrugada, mientras que el resto de la jornada presentaría mejores características. De acuerdo con el organismo, la temperatura máxima alcanzaría los 13° y la mínima sería a 9°, por debajo de los valores registrados el sábado.

En cuanto al viento, soplará del sudeste durante la madrugada y la mañana, con velocidades de hasta 31 km/h. Por la tarde, disminuirá su intensidad y rotará al sur, mientras que hacia la noche volverá a soplar del sudeste, con velocidades de entre 7 y 12 km/h.

El lunes continuará el frío, con una temperatura máxima de 12°, pero el pronóstico anticipa un cambio a partir del martes, cuando el termómetro podría llegar a los 18°, a la vez que el miércoles se espera un nuevo ascenso, con una máxima de 20°.