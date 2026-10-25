Sigue el frío el lunes, pero al fin empieza a subir la temperatura esta semana en Mar del Plata

El pronóstico del tiempo para este lunes 26 de octubre en Mar del Plata

Tras un domingo nublado y fresco, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó una nueva jornada de frío en Mar del Plata, aunque anticipó una suba de las temperaturas durante el resto de la semana, con máximas que llegarán a los 20°.

En principio, se espera que el domingo finalice con 9°, viento leve del sudeste, de entre 7 y 12 kilómetros por hora (km/h), y cielo totalmente cubierto.

Anuncian una máxima de 20° para este miércoles en Mar del Plata.

Por su parte, para este lunes está previsto que continúen las condiciones frescas en la ciudad, con una temperatura mínima de 8° y una máxima de 13°, además de nubosidad y neblina durante la madrugada y la mañana.

En cuanto al viento, no se esperan grandes complicaciones, ya que soplará del noreste a una velocidad de entre 7 y 12 km/h en el día, mientras que por la noche rotará al norte y aumentará su intensidad, con velocidades de entre 13 y 22 km/h.

Sin embargo, el panorama mejorará hacia la mitad de la semana, cuando el SMN prevé máximas más agradables: 16° para el martes, 20° para el miércoles y 17° para el jueves, aunque para estas dos últimas jornadas no se descarta la posibilidad de precipitaciones.