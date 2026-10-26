San Martín de Formosa alcanzó un hito histórico al consagrarse campeón del Federal A y asegurar su ascenso a la Primera Nacional, la segunda categoría del fútbol argentino. El "Franjeado" logró la victoria por 2-0 frente a Cipolletti en el partido decisivo disputado en San Francisco, Córdoba.

​​​​​Después de haber perdido la final en 2025, San Martín tuvo la revancha y dominó el encuentro con claridad. El primer gol llegó cerca del final del primer tiempo, cuando un tiro libre terminó en un cabezazo de Ricardo Tapia que abrió el marcador para los formoseños.

En los primeros minutos del complemento, Dylan Tapia amplió la ventaja con un remate con la rodilla. Además, Cipolletti sufrió una expulsión a los 62 minutos tras una agresión de Andrés Almirón, lo que complicó aún más sus posibilidades de reacción.

Con este triunfo, San Martín de Formosa se convierte en el primer club de su provincia en competir en la Primera Nacional. Hasta ahora, el equipo que más cerca había estado de lograrlo era Sportivo Patria, que participó en el Torneo Nacional en 1976.

Por su parte, Cipolletti no pierde la esperanza y tendrá la oportunidad de disputar la reválida por el segundo ascenso. Su próximo rival será el ganador del enfrentamiento entre Alvarado y Sportivo Las Parejas. En caso de avanzar, deberá superar una semifinal y una final para ascender.

El partido, jugado en el estadio de San Francisco, mostró a dos equipos decididos a lograr el ascenso, pero fue San Martín quien supo aprovechar mejor sus oportunidades, con una tanto clave de Ricardo Tapia y otra de Dylan Tapia, sellando así una victoria contundente que quedará en la historia del club y de la provincia.