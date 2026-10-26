Polémica declaración de una estrella que reniega de su origen marplatense: "No hay relación"

Mar del Plata es su ciudad de origen, pero la abandonó a los dos años.

Mar del Plata es cuna de grandes figuras reconocidas a nivel nacional e internacional: el Dibu Martínez, Marixa Balli, Guillermo Vilas y Nicolás Repetto son algunos de los nombres que forman parte de la lista de "marplatenses famosos". En los últimos días, Nicolás Repetto explicó por qué no se considera marplatense aunque reconoció que la ciudad dejó un gen en sus prácticas habituales.

"No tengo relación", dijo Repetto en diálogo con Mario Pergolini durante la entrevista que dió para promocionar su nuevo programa "Clink" que se transmitirá en El Trece.

"Sos marplatense", quiso saber el ex CQC durante la charla en la que Repetto explicaba su predilección por los lugares alejados de las grandes ciudades. "Sí", contestó Repetto al pasar y siguió con su relato, pero Pergolini quiso ahondar en la juventud de su colega y retomó el tema. "Te casaste muy joven, ¿Era tu novia de toda la vida?¿De Mar del Plata?", consultó.

Entonces, Repetto explicó: "Nací en Mar del Plata pero viví dos años nada más, porque mis padres se separaron muy jovenes. No tengo registro de mi vida en Mar del Plata, he ido a vacacionar con mis abuelos de chico pero no, no tengo relación", se despachó el creador del recordado "Sábado Bus"

"Te pido disculpas", remató Pergolini tras justificar que en las costumbres de su colega "quedó el gen de la playa".

Repetto ya comenzó a grabar "Clink", el programa que irá en el espacio que actualmente ocupa "Es mi sueño", el programa que conduce Guido Kaczka. De esta manera, el regreso se suma a los movimientos que prepara la señal para su programación, mientras crece la expectativa por conocer cómo será la propuesta y cuándo llegará finalmente a la pantalla.

En cuanto a la duración del proyecto, la idea de Nico es continuar al frente del programa hasta principios de abril. Por lo demás, Kaczka volverá con "Los 8 escalones" en enero de 2027.