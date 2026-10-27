Intentó robar en la casa de un turista y lo atraparon agazapado con un cuchillo de 30 centímetros

La faca, de aproximadamente 30 centímetros de longitud, incautada por la policía.

Un rápido despliegue policial de la estación de policía comunal de Santa Clara del Mar permitió frustrar un intento de robo en una vivienda del barrio Santa Elena durante la jornada de este lunes 26 de octubre.

El hecho comenzó a desarrollarse tras una alerta ingresada a través de una llamada al servicio de emergencias 911, en la que se denunciaba la presencia de un sujeto con intenciones ilícitas en un domicilio ubicado sobre la calle Ramón Franco.

De inmediato, el centro de operaciones comisionó a un móvil del sector junto a personal de la dependencia policial. Al arribar al lugar, los uniformados constataron que las ventanas de la finca presentaban claros signos de violencia y aberturas forzadas.

La policía en el domicilio ubicado sobre la calle Ramón Franco de Santa Elena.

Aprehensión in fraganti y arma blanca secuestrada

Ante la evidencia de un posible ingreso ilícito, las fuerzas de seguridad procedieron a realizar una inspección en el interior del inmueble. Durante la requisa habitación por habitación, los efectivos localizaron a un hombre mayor de edad (52) oculto y agazapado en un rincón de la vivienda.

El sujeto fue rápidamente reducido y aprehendido. Durante la requisa de rigor, la policía le secuestró en su poder un arma de fabricación casera tipo faca, de aproximadamente 30 centímetros de longitud, la cual utilizaba como elemento intimidatorio o de defensa.

Posteriormente se estableció que el propietario de la finca es un hombre de 41 años, no residente de la localidad, quien al momento del suceso no se encontraba en la propiedad.

El hombre aprehendido en Santa Elena por la policía bonaerense.

Intervención judicial

Mantenida la comunicación con la Unidad Funcional de Instrucción de Flagrancia de Mar del Plata, la fiscal interviniente, Florencia Salas, avaló el procedimiento de los efectivos actuantes.

La fiscalía dispuso la formación de la causa caratulada como robo en grado de tentativa, la notificación del artículo 60 del Código Procesal Penal al aprehendido y el posterior traslado del acusado junto a las actuaciones de rigor a la sede tribunalicia para prestrar declaración.