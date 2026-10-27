Los museos y espacios culturales municipales deberán incorporar el pago electrónico de entradas

Los visitantes podrán pagar las entradas mediante instrumentos electrónicos regulados por el Banco Central, aunque el efectivo seguirá siendo una opción disponible.

El Concejo Deliberante aprobó una ordenanza que establece la incorporación de medios de pago electrónicos para las entradas generales a museos y espacios culturales municipales. La medida alcanza a establecimientos administrados por el Ente Municipal de Turismo y Cultura (Emturyc) y busca sumar alternativas digitales sin eliminar el pago en efectivo.

La normativa establece que los ingresos podrán abonarse mediante instrumentos y medios de pago electrónicos regulados por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) y por la Ley Nacional 25.065 de Tarjetas de Crédito, Compra y Débito, junto con sus normas modificatorias, complementarias y reglamentarias. En paralelo, el Municipio deberá mantener disponible la opción de pagar en efectivo.

La medida alcanza a los espacios culturales administrados por el Emturyc y también contempla los escenarios que se incorporen a la oferta cultural municipal en el futuro.

La ordenanza incluye al Teatro Municipal Colón, el Museo de Arte Juan Carlos Castagnino, el Museo de Ciencias Naturales Lorenzo Scaglia, el Centro Cultural Victoria Ocampo, el Archivo Museo Histórico Roberto T. Barili y el Centro Cultural Osvaldo Soriano. También alcanza al Museo José Hernández, el Museo Casa sobre el Arroyo y la Casa Mariano Mores.

El alcance no quedará limitado a esos establecimientos. El texto aprobado contempla además cualquier otro escenario que se incorpore a la oferta cultural del Municipio después de la sanción de la ordenanza.

La ordenanza establece un plazo de 180 días corridos desde su promulgación para implementar el cobro digital en los establecimientos alcanzados.

Para avanzar con la implementación, la norma faculta al Emturyc a suscribir los convenios que resulten necesarios para garantizar la percepción y el cobro electrónico en los espacios culturales bajo su administración.

Uno de los puntos centrales es el plazo previsto para poner en marcha el sistema. El artículo 4 establece que la adecuación deberá concretarse dentro de los 180 días corridos contados a partir de la promulgación de la ordenanza. Por lo tanto, el período no comienza con la aprobación legislativa, sino una vez cumplido ese paso administrativo.

Con autoría de Diego García, el Concejo Deliberante aprobó la incorporación de medios de pago electrónicos para las entradas generales a museos y espacios culturales municipales.

La iniciativa apunta a modernizar las modalidades de cobro en los espacios culturales municipales y ampliar las opciones para el público. La incorporación de medios electrónicos, sin embargo, no implica que las entradas dejen de poder abonarse en efectivo.