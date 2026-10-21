El gobierno pidió autorización para extender hasta 2045 la concesión del balneario de una de las playas más famosas de Mar del Plata

El gobierno municipal presentó este martes ante el Concejo Deliberante un proyecto de ordenanza para extender por 15 años la concesión de la Unidad Turística Fiscal (UTF) Varese-Cabo Corrientes, donde funciona el balneario Bahía Varese, una de las playas más emblemáticas de Mar del Plata. La iniciativa apunta a renegociar el contrato con la firma Salimar SA, cuyo vencimiento original está previsto para el 28 de septiembre de 2030.

La propuesta establece una inversión de $2.484 millones para la ejecución de nuevas obras e infraestructura en el sector de Bahía Varese. Según los fundamentos del proyecto, los trabajos deberán completarse en un plazo máximo de tres años, contados a partir de la aprobación del legajo técnico de obra.

El proyecto del Ejecutivo contempla una prórroga de 15 años a cambio de una inversión de $2.484 millones en obras e infraestructura.

En el mensaje elevado a los concejales, el Ejecutivo sostiene que la ampliación del plazo concesional permitirá llevar adelante una intervención arquitectónica y urbana destinada a poner en valor distintos sectores del predio, incorporar infraestructura y mejorar el equipamiento urbano. Entre los objetivos mencionados figura la creación de nuevas áreas de uso público accesible y la jerarquización de la oferta turística y recreativa.

El proyecto también señala que la extensión de la concesión permitiría compensar inversiones extracontractuales que la empresa concesionaria habría realizado con anterioridad. Sin embargo, el texto no detalla cuáles fueron esos trabajos ni los montos involucrados.

La extensión de la concesión de Salimar SA hasta 2045 requiere la autorización del Concejo Deliberante.

La iniciativa establece que el Ejecutivo deberá adecuar los pliegos de bases y condiciones de la concesión, aprobados mediante las ordenanzas 15.706 y 15.707, para incorporar las modificaciones y los compromisos asumidos por la firma.

A su vez, el proyecto incorpora una condición para evitar que las modificaciones de las obras o los mayores costos derivados de ellas puedan utilizarse posteriormente para reclamar nuevas extensiones del contrato, reducciones del canon, una ejecución menor de los trabajos aprobados o compensaciones adicionales. Esos gastos quedarían a cargo de la concesionaria.