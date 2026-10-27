Pesar por el fallecimiento de la exconcejal Monona Dematteis

La Unión Cívica Radical (UCR) de Mar del Plata y Batán expresó su pesar por el fallecimiento de Norma “Monona” Dematteis, quien tuvo una trayectoria vinculada a la vida pública de General Pueyrredon.

Dematteis ocupó una banca en el Concejo Deliberante entre 1983 y 1985, durante los primeros años de la recuperación democrática, como integrante del bloque de la Unión Cívica Radical. Además, se desempeñó como funcionaria durante la intendencia de Ángel Roig.

El comunicado de la UCR.

“Despedimos con profundo pesar a Monona, recordando su compromiso con la vida pública y su aporte a la comunidad. Acompañamos a sus familiares y seres queridos en este difícil momento, haciéndoles llegar nuestras más sinceras condolencias. Un abrazo a su familia y seres queridos”, comunicaron desde la UCR Mar del Plata-Batán.

La dirigente radical dejó su huella en la vida institucional de la ciudad, en una etapa marcada por la recuperación de la democracia y la reconstrucción de las instituciones.