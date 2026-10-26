Milei no se expresó sobre Brasil aún pero hizo un "six-seven" en el balcón de la Casa Rosada

Apenas horas después del triunfo electoral de Lula da Silva sobre el aliado del Gobierno argentino, Flávio Bolsonaro, el presidente Javier Milei protagonizó una llamativa escena en el balcón de la Casa Rosada junto a integrantes de su Gabinete: se sumó a la tendencia del gesto viral “six-seven” frente a un grupo de jóvenes que pasaba por Plaza de Mayo.

La peculiar secuencia comenzó cuando la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, notó que los estudiantes realizaban el ademán frente al balcón y decidió imitarlo. Fue entonces cuando Milei siguió la iniciativa, en una escena que llamó la atención en las redes sociales por la incorporación de un fenómeno viral al ámbito de la sede del Gobierno nacional.

Al momento del gesto también se encontraban la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el canciller, Pablo Quirno; los ministros Juan Bautista Mahiques y Mario Lugones, y el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem. En tanto, la gran ausencia fue la de Patricia Bullrich, que no asistió a la reunión del lunes tras afirmar que el presidente "cruzó un límite" en sus más recientes descalificaciones al periodismo.

La escena se produjo en medio del silencio de Milei sobre el histórico balotaje en Brasil, en el que fue reelecto Lula da Silva, con quien mantiene una relación prácticamente rota. Ni siquiera en su canal de comunicación preferido, X (exTwitter), el mandatario argentino se refirió a los resultados electorales del país vecino.

Qué significa el gesto viral "six-seven"

“Six-seven” (seis-siete, en inglés) es una expresión viral entre adolescentes y jóvenes, popularizada en redes sociales como TikTok y en videos vinculados al básquet. El fenómeno consiste en repetir la frase mientras se realiza un movimiento con las manos, alternando ambas palmas hacia arriba y hacia abajo.