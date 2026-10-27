Después de siete ruedas, el dólar cotizó a la baja y cayó por debajo del último máximo histórico

El dólar cayó este martes 27 de octubre desde niveles récord en todos los segmentos del mercado cambiario, tras una jornada marcada por la mayor demanda de cobertura y el impacto regional de la reelección de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil.

La cotización mayorista cerró este martes en $1.538, dos pesos por debajo del último máximo histórico, y cortó con siete jornadas consecutivas en alza. En lo que va de octubre, el tipo de cambio oficial registra un incremento de $22.

En el mercado de futuros también se registraron incrementos en las cotizaciones

En paralelo, el dólar minorista cotizó a $1.510 para la compra y a $1.560 para la venta en el Banco Nación, mientras que el promedio del BCRA lo ubicó en $1.560,37.

Por su parte, el dólar blue cerró estable a $1.555 para la compra y a $1.575 para la venta. De esta forma, el spread con el mayorista pasó del 2,2% al 2,5%, lo cual implica una distancia de casi $30.

El dólar blue permaneció cerca de los $1.580.

El dólar CCL opera a $1.655,54 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 7,7%. El dólar MEP cotiza a $1.558,40 y la brecha con el dólar oficial es de 1,4%.

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $2.028. El dólar cripto o dólar Bitcoin cerró a $1.656,49.